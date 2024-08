BOOX Go 6: Neuer eBook-Reader mit verbesserter Display-Technologie

Pünktlich zur IFA 2024 präsentiert der Hersteller BOOX den neuen Go 6 E-Ink-Reader, der laut Aussage von BOOX „einen neuen Maßstab für mobiles Lesen setzt“. Wer die diesjährige IFA besucht, ist eingeladen, diese und andere Produkte des Unternehmen am Stand in Halle 25, Booth 150m-194 vom 6. bis zum 10. September 2024 selbst zu erleben.

Das Besondere am neuen BOOX Go 6 ist das 6 Zoll große Carta 1300-Display, die neueste Generation der E Ink-Display-Technologie. Es verleiht dem monochromen E-Ink-Reader eine verbesserte visuelle Qualität und Leistung. Im Vergleich zu seinen Vorgängern bietet Carta 1300 tiefere Schwarztöne und ein helleres Weiß, was das Leseerlebnis nochmals verbessert. Bücherfans können schärfere Texte und Bilder auf einem augenfreundlichen Bildschirm genießen.

Vielseitige Lesemodi für individuellen Komfort

Als Ergänzung zu seinem optimierten Display bietet der Go 6 eine vielseitige Lese-App, den NeoReader. Diese native App öffnet bis zu 20 Dokumenten-Formate und enthält eine Fülle von Lesefunktionen, mit denen sich mühelos markieren, Anmerkungen machen, das Layout anpassen und Text-to-Speech (TTS) verwenden kann, um sich Texte vorlesen zu lassen. Die NeoReader-App wird zudem durch die kontinuierlichen Updates des BOOX-Teams ständig verbessert und weiterentwickelt. Die neueste Firmware in Version 3.5.3 ermöglicht es beispielsweise, zwischen einem hellen und einem dunklen Modus zu wählen und so zwischen einem sauberen, beruhigenden Gefühl und einer futuristischen High-Tech-Atmosphäre zu wechseln.

Im Gegensatz zu den meisten Marken, die an geschlossenen Systemen festhalten, läuft das Go 6 mit einem offenen Android-Betriebssystem. Auf jedem Gerät ist der Google Play-Store vorinstalliert, so dass man direkten Zugriff auf Lieblings-Apps zum Lesen, Surfen und Hören bekommt. Auf diese Weise lässt sich das Gerät individuell gestalten.

Kompakte Größe, leistungsstarke Hardware

Trotz seiner kompakten Größe verfügt der Go 6 über eine vielseitige Hardware-Ausstattung: Um eine robuste Leistung für nahtlose Seitenwechsel und App-Starts zu garantieren, ist der eBook-Reader mit einer Octa-Core-CPU ausgestattet. Außerdem gibt es einen erweiterbaren microSD-Kartensteckplatz, so dass sich mehr Speicherplatz hinzufügen lässt, um zusätzlichen Platz für Bücher zu schaffen. Der eReader verfügt über eine minimalistische Benutzeroberfläche und eine Reihe von nützlichen integrierten Apps, wie BOOXDrop (Datenaustausch zum Smartphone oder Computer), PushRead (zum späteren, augenfreundlichen Lesen von Internetinhalten im augenschonenden Modus) und AI Assistant (hilft bei der Organisation auf dem Gerät).

Der Go 6 wurde für das Lesen unterwegs entwickelt und soll daher auch ein idealer Reisebegleiter sein. Mit einer Dicke von 6,8 mm und einem Gewicht von 160 Gramm liegt er auch bei längeren Lesestunden angenehm in der Hand. Für Vielreisende ist er klein genug, um in eine Tasche zu passen, und dennoch so leistungsfähig, um eine ganze Bibliothek zu transportieren. Der Akku soll hält mit einer einzigen Ladung tagelang durchhalten und so für ein fast grenzenloses Lesevergnügen auf Reisen sorgen.

Verfügbarkeit und Preis

Das BOOX Go 6 ist ab sofort zu einem Preis von 169,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist im EU-Webshop von BOOX verfügbar und soll ab dem 19. September dieses Jahres verschickt werden. Auf der BOOX-Website finden auch auch weitere Infos zur BOOX Go-Serie sowie zum BOOX Go 6.