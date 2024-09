SwitchBot Meter Pro: Neue Wetterstation mit Matter angekündigt

SwitchBot präsentiert seine Neuheiten häppchenweise und zeigt jetzt nach der Wallet Finder Card und dem neuen Luftbefeuchter, auch neue Wetterstationen, die mit Matter kompatibel sind. Neu sind die Stationen SwitchBot Meter Pro (Amazon-Link) und SwitchBot Meter Pro mit CO2-Messung. Amazon listet zumindest schon die Standard-Version für 34,99 Euro, die besser ausgestattete Variante soll 69,99 Euro kosten.

Zusammen mit dem Hub 2 oder Hub Mini gibt es auch Support für Matter. Die Wetterstation kann die Innen- und Außentemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit messen und zeigt zudem die Uhrzeit, das Datum, das Komfortniveau und eine Wettervorhersage an. Die Variante mit CO2-Monitor listet einen zusätzlichen Wert. Zur Messung der Außentemperatur wird das Switchbot Hygrometer vorausgesetzt.

Beide Stationen sind mit in der Schweiz hergestellten Sensoren ausgestattet, die alle vier Sekunden mit einer Genauigkeit von ±0,2 °C und ±2 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten in Innenräumen erfassen und so eine genaue und schnelle Rückmeldung gewährleisten. Das SwitchBot Meter Pro (CO2-Monitor) verfügt über eine fortschrittliche NDIR-Technologie (Non-Dispersive Infrared) zur präzisen Überwachung der CO₂-Werte. Es kann die CO₂-Werte sekündlich aktualisieren mit einer Genauigkeit von ±50ppm innerhalb eines Bereichs von 400-9000ppm. Beide Geräte können über Alarme auf bestimmte Grenzwerte hinweisen:

Sound-Warnungen : Bis zu 100 dB lauter Alarmton mit einstellbarer Lautstärke (niedrig, mittel und hoch), der über die physische Taste oder die App stummgeschaltet werden kann.

: Bis zu 100 dB lauter Alarmton mit einstellbarer Lautstärke (niedrig, mittel und hoch), der über die physische Taste oder die App stummgeschaltet werden kann. Visuelle Alarme : Warnung durch blinkende Zahlen und drei verschiedene Farben auf dem Bildschirm, um die täglichen Aktivitäten zu unterstützen.

: Warnung durch blinkende Zahlen und drei verschiedene Farben auf dem Bildschirm, um die täglichen Aktivitäten zu unterstützen. Online-Warnungen: Senden von App-Benachrichtigungen oder E-Mails, wenn man nicht zu Hause ist.

Beide Geräte unterstützen auch die Sprachsteuerung über Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, IFTTT und SmartThings. Während der SwitchBot Meter Pro mit zwei AA-Batterien bis zu 12 Monate lang durchhält, kann man den SwitchBot Meter Pro mit CO2-Monitoring auch via USB-C am Strom betreiben. Zur Datenspeicherung unterstützt Meter Pro 68 Tage lokalen Speicher und bis zu 2 Jahre kostenlosen Cloud-Speicher. Meter Pro mit CO2-Messung unterstützt 40 Tage lokalen Speicher und bis zu 2 Jahre kostenlosen Cloud-Speicher.

