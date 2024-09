GameBaby: Controller-Case für Retro-Fans verwandelt iPhone in einen GameBoy

Mit der Freigabe von Emulatoren wie Delta, Folium und RetroArch im App Store ist es Fans von alten Konsolenspielen wie dem SNES, dem Nintendo DS oder auch dem GameBoy möglich, ein Retro-Feeling auch auf dem iPhone oder iPad wiederaufleben lassen. Wer dann noch eine ganzheitliche Erfahrung inklusive physischen Buttons und Steuerungsmöglichkeiten sucht, sollte einen genaueren Blick auf das kürzlich vorgestellte GameBaby von Bitmo Lab werfen.

Bitmo Lab wurde von JSAUX und SSPAI gegründet und hat mit GameBaby ein iPhone-Case auf den Markt gebracht, das sich mit einem iPhone 15 Pro Max oder später auch mit dem iPhone 16 Pro Max nutzen lässt. Der Vorverkauf des GameBaby-Cases hat vorgestern begonnen, bei dem das Controller-Case noch zu einem um 50 Prozent rabattierten und auf 1.000 Exemplare limitierten Super Early Bird-Preis von 19,99 USD statt späterer 39,99 USD im Webshop von Bitmo Lab zu haben ist. Laut Angaben des Herstellers soll die Auslieferung im Oktober dieses Jahres starten.

„Spiele sind dazu da, mit physischen Tasten gespielt zu werden. GameBaby ist eine Handytasche mit integrierten Tasten, die dein Gerät in ein Retro-Gaming-Handheld verwandelt. Trage es wie ein normales Etui und klappe dann den unteren Teil zum Spielen auf. Mit GameBaby kannst du voll und ganz in die Freude am Retro-Gaming eintauchen.“