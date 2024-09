SwitchBot Luftbefeuchter startet: Saugroboter füllt das Wasser nach

Nachdem man den Luftbefeuchter schon auf der IFA 2023 angekündigt hatte, ist nun endlich der Startschuss gefallen und ihr könnt euch das smarte Gadget für 179,99 Euro bei Amazon vorbestellen. Im Gegensatz zu Ultraschall-Luftbefeuchtern, die mit Leitungswasser feinen Staub erzeugen, arbeitet der SwitchBot Verdunstungsluftbefeuchter mit Kaltverdunstung. Dabei wird die Luft von einem Ventilator über einen großen, austauschbaren Dochtfilter geleitet, der mit Wasser getränkt ist. So wird der Luft Feuchtigkeit zugeführt, ohne Pulverrückstände zu hinterlassen, was eine angenehme Befeuchtung ohne das Risiko einer Überbefeuchtung ermöglicht.

Das Gerät verfügt über eine Befeuchtungsleistung von bis zu 750 Milliliter pro Stunde und eine Betriebsdauer von bis zu 22,5 Stunden mit 7 Möglichkeiten zur Sicherstellung von Sauberkeit und Hygiene, wodurch es besonders für Babys und Menschen mit Atemwegsbeschwerden geeignet ist. Der große 4,5 Liter große Wassertank ist einfach nachfüllbar und der Dochtfilter kann je nach Wasserhärte bis zu 4 Jahre lang funktionieren. Außerdem verfügt das Gerät über ein Wasserstandsfenster zur einfachen Überwachung.

Der SwitchBot Verdunstungsluftbefeuchter arbeitet mit einem Geräuschpegel von unter 18 dB und schafft so eine ruhige Atmosphäre, die perfekt für Schlafzimmer, Kinderzimmer und Büros geeignet ist. Dank seines kompakten Designs und der integrierten Räder lässt er sich leicht von Raum zu Raum transportieren, was seine Einsatzmöglichkeiten deutlich erweitert.

SwitchBot Luftbefeuchter kann vom Roboter nachgefüllt werden

Der Luftbefeuchter lässt sich nahtlos in das SwitchBot-Ökosystem einbinden. In Kombination mit SwitchBot-Messgeräten und -Hubs kann man die Luftfeuchtigkeit regulieren, Zeitpläne erstellen und Automatisierungsszenen für optimalen Komfort einrichten. So kann das Gerät beispielsweise so programmiert werden, dass es sich je nach Luftfeuchtigkeit im Raum automatisch ein- oder ausschaltet.

Zusätzlich bietet der SwitchBot Verdunstungsluftbefeuchter eine ideale Lösung zur Aufrechterhaltung der gewünschten Luftfeuchtigkeit, indem er perfekt mit dem Staubsaugerroboter, dem SwitchBot S10, zusammenarbeitet. Der SwitchBot S10 kann seinen Wasserbehälter automatisch über das Plug-in-System auffüllen und das Wasser zum Luftbefeuchter transportieren, ohne dass menschliches Eingreifen erforderlich ist.

Der SwitchBot Verdunstungsluftbefeuchter startet noch im September und kann bei Amazon für 179,99 Euro statt 239,99 Euro vorbestellt werden.