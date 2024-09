Exklusiv für Telekom-Kunden: Apple TV+ mit Rabatt sichern

Wer zur Kundschaft des Telekom-Streaming- und TV-Dienstes MagentaTV gehört, kann ab sofort bares Geld bei Apple TV+ sparen. Wie die Telekom in einer Mitteilung an uns berichtet, lässt sich Apple TV+ zum Vorteilspreis von 6,00 Euro gegenüber dem üblichen Preis von 9,99 Euro genießen, wenn man einen zwölfmonatigen Apple TV+ Vertrag über MagentaTV abschließt.

„Wir haben den Anspruch, der beste Content-Aggregator für alle Zielgruppen zu sein. Deshalb bieten wir unseren Kundinnen und Kunden Zugang zu den relevanten Content-Anbietern, alles aus einer Hand. Die Integration von Apple TV+ und die attraktiven Konditionen für unsere Kundinnen und Kunden sind ein wichtiger Meilenstein und so können wir mit Zuschauerfavoriten wie ‚Ted Lasso‘, ‚The Morning Show‘ und ‚Slow Horses‘ und der neuen Serie ‚Where’s Wanda?‘ begeistern.“

Das berichtet Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom, in der Mitteilung an uns. Wer Apple TV+ bislang noch nicht ausprobiert hat, aber Kunde bzw. Kundin von MagentaTV ist, kann nun beim Abschluss eines Jahresabos für Apple TV+ einiges an Geld sparen. Bucht man das monatlich abgerechnete Standard-Abo direkt bei Apple, zahlt man 9,99 Euro/Monat bzw. 119,88 Euro/Jahr für den Streamingdienst. Über MagentaTV sind es bei 6 Euro/Monat lediglich 72 Euro/Jahr, was einer Ersparnis von 47,88 Euro entspricht.

Erste deutschsprachige Serie „Where’s Wanda?“ bei Apple TV+

Das aktuelle Programm von Apple TV+ bietet Drama- und Comedy-Serien, Spielfilme, Dokumentationen sowie Kinder- und Familienunterhaltung. Darunter befinden sich neue Staffeln des für den Emmy Award nominierten und mit dem BAFTA-Award ausgezeichneten Dramas „Slow Horses“ mit Gary Oldman in der Hauptrolle, die post-apokalyptische Serie „Silo“, die zweite Staffel des bewegenden Dramas „Pachinko“ und die mit Spannung erwartete zweite Staffel von „Severance“.

Die neue Serie „Where’s Wanda?“, die am 2. Oktober Premiere feiert, ist die erste deutschsprachige Serie von Apple – eine düstere Komödie, die die Geschichte von Dedo und Carlotta Klatt erzählt, die verzweifelt nach ihrer 17-jährigen Tochter Wanda suchen, die vor Monaten spurlos verschwunden ist. Weitere Infos zu Apple TV+ gibt es auch auf der Apple-Website, mehr zu MagentaTV findet sich auf der Website der Telekom. Unseren Testbericht zu MagentaTV könnt ihr abschließend hier nachlesen.