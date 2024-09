Tap to Pay: Sparkasse ermöglicht Kartenzahlung mit dem iPhone

Mit Apple Pay kann man schon jetzt im Einzel- und Online-Handel bequem und einfach per eingebundener Giro- oder Kreditkarte mit iPhone oder Apple Watch kontaktlos zahlen. Wie nun eine neue Pressemitteilung der EURO Kartensysteme GmbH ankündigt, wird es von Seiten der Sparkasse als erstem Banken-Dienstleister ermöglicht werden, auch das sogenannte Tap to Pay per Girocard mit Hilfe eines iPhones und der Sparkassen-App S-POS im Handel zu unterstützen.

„Mit Tap to Pay auf dem iPhone kann der Handel alle kontaktlosen Zahlungen annehmen – und das nur mit einem iPhone und der Sparkassen-App S-POS, ohne zusätzliche Hardware oder Zahlungsterminals. Zum Bezahlen halten Kundinnen und Kunden einfach ihre kontaktlose oder digitale Girocard, iPhone oder Apple Watch, oder eine andere digitale Geldbörse an das iPhone des Verkaufspersonals – schon wird die Bezahlung mittels NFC-Technologie sicher abgewickelt. Tap to Pay auf dem iPhone unterstützt auch die PIN-Eingabe, welche verschiedene Optionen für eine barrierefreie Nutzung enthält.“

So berichtet die EURO Kartensysteme GmbH in der Pressemitteilung. Auch für die nötige Sicherheit bei der kontaktlosen Zahlung per Girocard und einem iPhone soll gesorgt sein: Alle Transaktionen, die mit Tap to Pay auf dem iPhone durchgeführt werden, sind verschlüsselt und werden in dem Secure Element verarbeitet, und wie auch bei Apple Pay hat Apple keinerlei Kenntnis darüber, was gekauft wird und wer es kauft. Wenn eine Zahlung verarbeitet wird, speichern weder Apple noch der Händler Kartennummern oder Transaktionsinformationen auf dem Gerät oder auf Apple Servern.

Gerade für kleinere und inhabergeführte Geschäfte ist die Tap to Pay-Funktion von Apple attraktiv, aber auch größere Unternehmen können von einigen Vorteilen profitieren. EURO Kartensysteme GmbH liefert ein Beispiel:

„Im Anschluss an eine Beratung können Kundinnen und Kunden ihre ausgewählten Produkte direkt am iPhone der Mitarbeitenden bezahlen und mitnehmen. Damit entfallen der zusätzliche Gang zur Ladenkasse, was den Einkauf für Kundinnen und Kunden angenehmer gestaltet und auf Seiten des Handels der Einsatz von zusätzlicher Hardware, was die Verkaufsprozesse der Mitarbeitenden verbessert.“

Apple hatte die Tap to Pay-Funktion, bei der das iPhone zum Zahlungsterminal umgewandelt wird, Ende Juni dieses Jahres auch in Deutschland eingeführt. Schon seit Frühjahr 2022 ist Tap to Pay in den USA nutzbar. Neben der Sparkassen-Finanzgruppe wollen auch mollie, PAYONE, Revolut und Stripe Tap to Pay auf dem iPhone im Laufe dieses Jahres einführen.