Nanoleaf Blocks: Nachfolger der Canvas-Module vorgestellt

Mit den Nanoleaf Shapes in unterschiedlichen Formen und Größen gibt es bereits zeitlich individuelle Wandbeleuchtung. Heute hat der Hersteller eine weitere Neuheit vorgestellt: Die Nanoleaf Blocks. Ähnlich wie damals die Canvas handelt es sich um LED-Quadrate, die einfach an der Wand angebracht werden können.

Sie sind sogar mit den gleichen Konrektoren wie die Shapes ausgestattet und prinzipiell auch kompatibel, falls das euren Geschmack trifft. Wir würden aber wohl nur die kleinen und großen Blocks miteinander kombinieren. Selbst damit gibt es etliche Möglichkeiten, vor allem dank des pfiffigen Zubehörs.

Die modularen, quadratischen Light Panels können mit strukturierten quadratischen Lichtpanels, Stecktafeln und Regalen kombiniert werden. Leider konnte ich für euch auf der IFA noch nicht herausfinden, ob die Lochplatten, die es für die Nanoleaf Blocks gibt, mit den Produkten aus der Ikea Skådis Serie kompatibel sind. Aus meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit aber groß und das wäre natürlich eine richtig coole Sache.

Es wird verschiedene Sets geben, ein Starter-Set mit sechs Quadraten gibt es für 199,99 Euro. Der Marktstart ist für Ende Oktober geplant.

Weitere Neuheiten von Nanoleaf im Überblick

Der Sense+ Lichtschalter kann an praktisch jedem Ort in den eigenen vier Wänden platziert werden – an der Tür, am Bett, auf der Couch – und ermöglicht somit die kabellose Steuerung aller Nanoleaf Leuchtmittel. Der Schalter verfügt über zwei konfigurierbare Tasten, die auf sechs verschiedene Aktionen eingestellt werden können – vom sofortigen Einschalten der Lieblingsfarbe über alltägliches weißes Licht bis hin zu Lichtszenen, welche die Stimmung eines ganzen Raumes auf einmal zu ändern. Dank des Dimmer-Reglers am Schalter lässt sich auch ganz einfach die Helligkeit regulieren.

Nanoleaf kündigt außerdem zwei neue intelligente Features in der Nanoleaf Desktop App an, die das Lichterlebnis auf ein neues Level bringen: Die fortschrittliche Musiksynchronisationstechnologie des Orchestrators und Scenescapes, ein immersives Licht- und Klangerlebnis, das die ideale Atmosphäre zur Entspannung schafft.

Das Scenescapes-Feature kombiniert Lichtvisualisierung mit beruhigenden Soundscapes und entführt Nutzer:innen an einen Ort der Entspannung. Verschiedene Scenescape-Erlebnisse wie sanfte Meereswellen sowie ein gemütlich knisterndes Kaminfeuer beruhigen den Geist nach einem stressigen Tag.

Die neuen permanenten Matter Smart Multicolor Outdoor Lights erweitern das innovative Angebot an intelligenten Außenbeleuchtungen von Nanoleaf. Sie bieten das ganze Jahr über die Möglichkeit, den Outdoor-Bereich des Hauses für die tägliche Beleuchtung und alle besonderen Anlässe zu gestalten.