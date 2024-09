Boom: Kamera-App für macOS personalisiert Videoanruf-Ansicht

Wer privat oder beruflich viele Videoanrufe tätigt oder tätigen muss, ist meistens auch darauf bedacht, im Bild einen guten Eindruck zu machen – sofern man Mikrofon und Kamera nicht während des gesamten Videocalls deaktiviert halten kann. Damit man weiter einen guten Eindruck hinterlassen kann, gibt es eine macOS-App wie Boom.

Laut Angabe des kanadischen Entwicklerteams von Boom Vision Boom ist die Anwendung „eine MacOS-Kamera-App, die Meetings und Präsentationen interessanter, produktiver und unterhaltsamer macht.“ Die Nutzung von Boom ist für den eigenen Gebrauch grundsätzlich kostenlos und bietet schon einige spannende Funktionen zur Nutzung mit vielen Videocall-Plattformen wie Zoom, Meet, Teams und mehr.

Wer noch professioneller agieren möchte, kann auf Boom Pro zugreifen, das ab 8 USD/Monat zu haben ist. Auch ein Jahresabo für 80 USD sowie eine Lifetime-Lizenz für 219 USD ist auf der Website des Entwicklerteams zu haben. Die rund 300 MB große Boom-Installationsdatei kann gratis geladen und ab macOS 13.0 oder neuer eingerichtet werden.

Boom entstammt der Feder von zwei früheren Shopify-Angestellten, Robleh Jama und Krishna Satya und lässt sich mit allen bekannten Videokonferenz-Apps verwenden, darunter Zoom, Google Meet, Discord, Apple FaceTime und auch Microsoft Teams. Nach der erfolgten Installation kann ein Videocall per Boom personalisiert werden, unter anderem mit speziellen Designs, die auch den Namen, die Berufsbezeichnung, Ort, Zeit und Wetterdaten enthalten können.

Sticker, Animationen und GIFs für Videokonferenzen

Darüber hinaus lässt sich mit Boom auch in Videokonferenzen mit Stickern, GIFs und Animationen reagieren, und zudem die eigene Ansicht über Helligkeits-, Kontrast-, Sättigungs- Schatten- und Farbton-Regler weiter anpassen. Besonders praktisch ist auch eine Möglichkeit, eine Bildschirmansicht zu kreieren, wenn man die Kamera deaktiviert hat – so erscheint nicht einfach nur ein schwarzer Screen.

In der Pro-Version von Boom gibt es weiterführende Funktionen wie gebrandete Overlays, Besprechungs-Hinweise und einen Fortschrittsbalken, ebenso wie erweiterte Kamerasteuerungen für die Webcam wie Filter, Zoom und Schwenken. Auch mehr als 30 Premium-Designs und Hintergrundbilder sind in der Pro-Version enthalten, ebenso wie verbesserte Funktionen für die Bildschirmfreigabe, einschließlich Moderator-Overlays, Cursor-Highlighs und eine Lupe. Für viele User dürfte allerdings schon die kostenlose Standard-Variante von Boom völlig ausreichen, um einen professionelleren Eindruck in Videoanrufen und -konferenzen zu vermitteln.