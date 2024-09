Thread: Version 1.4 mit zahlreichen Neuerungen veröffentlicht

Das Smart-Home-Protocol Thread hat endlich das lang erwartetet Update auf Version 1.4 bekommen. Dieses liefert Lösungen für verschiedene Fehler, die seit der Einführung von Matter in Zusammenhang mit Thread aufgetreten waren. Ab sofort können Smart-Home-Zubehört-Hersteller mit der Integration der Version 1.4 in ihre Geräte beginnen.

Das Update beinhaltet eine Lösung für das Problem der Interoperabilität von Thread-Border-Routern. Auch eine bessere Konnektivität durch die Nutzung von WiFi und Ethernet ist Teil der Version 1.4. Damit können Geräte direkt mit dem Internet verbunden werden. Dadurch sollte das Einbinden von Geräten oder das Verschieben dieser in der Wohnung ohne Verbindungsverluste möglich sein. Auch Geräte in entlegenen Ecken sollten durch dieses Update besser erreichbar sein.

Standardmäßiges Teilen von Anmeldeinformationen

Ab sofort sollen sich alle neuen Thread-Border-Router mit einem bestehenden Thread-Netzwerk verbinden, egal von welchem Hersteller sie stammen. Bis jetzt hatte oftmals jeder Router sein eigenes Netzwerk eingerichtet, was Probleme verursachen kann.

Das Teilen von Anmeldeinformationen vereinfacht auch die Verbindung von Thread-Geräten mit dem Netzwerk. Auch das Erstellern größerer Thread-Netzwerke sollte nun einfacher gehen. Allerdings gibt es in Version 1.4 noch keine Möglichkeit, bestehende Netzwerke zusammenzuführen.

Cloud-Anbindung

Die neuen Thread Border Router erhalten künftig einen definierten Standardpfad zum Internet, wodurch Gerätehersteller eine direkte Verbindung zur Cloud herstellen können. Die Option ist allerdings für die Hersteller optional und muss nicht angeboten werden. Auch der Endkunde kann die Funktion abschalten, falls die Gerätehersteller sie implementieren sollten.

Transparentere Fehlerbehebung

Über Thread 1.4 sollen Nutzer und Hersteller Fehler und Probleme im Netzwerk einfacher sehen und beheben können. So können die Geräte an die Hersteller nun Statusdaten senden, die den Herstellern ermöglichen, schnell auf Fehler zu reagieren.

Endkunden können Threads 1.4 voraussichtlich Ende des Jahres nutzen

Da die Integration seitens der Hersteller eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen kann, können Endkunden vermutlich nicht vor Ende des Jahres Thread 1.4 auf ihren Geräten rechnen. „Ich hoffe, dass wir bis zur CES Unterstützung für Thread 1.4 und Border-Router sehen werden“, sagte Sujata Neidig, Vice President of Marketing für Thread und Director of Marketing bei NXP, gegenüber The Verge.

Wenn die Integration so lange dauert, wie der Rollout von Thread 1.3 könnte es für das vielversprechende Protokoll aber vielleicht bald eng werden.