PocketBook Color Note: 10,3″-E-Note-Gerät mit Kaleido 3-Farbdisplay vorgestellt

Das Schweizer Unternehmen PocketBook aus Lugano ist einer der drei weltweit führenden Anbieter von auf E-Ink-Technologie basierenden eBook-Readern und E-Note-Geräten. Auch ich hatte vor einigen Monaten bereits die Gelegenheit, die beiden eBook-Reader PocketBook Verse Pro und PocketBook InkPad Color 3 genauer ausprobieren zu können und hatte meine durchweg positiven Eindrücke in einem Testbericht genauer geschildert.

Im Rahmen der gerade stattfindenden IFA in Berlin hat PocketBook nun mit dem Modell PocketBook Color Note ein neues E-Note-Gerät auf Basis von Android 12 angekündigt. Ausgestattet mit einem 10,3-Zoll E Ink Kaleido 3-Display inklusive Mobius-Technologie, bietet der Color Note zudem eine SmartLight-Funktion sowie die neueste E-Ink ComfortGaze-Technologie für besonders augenschonendes Arbeiten und Lesen.

Mit einer umfassenden Palette an Notizwerkzeugen und dem im Lieferumfang enthaltenen Stylus lassen sich handschriftliche Notizen oder Zeichnungen in digitaler Form erstellen. Abgerundet wird die technische Ausstattung durch den eingebauten Lautsprecher, Bluetooth und die Text-to-Speech-Funktion.

Das sind die wichtigsten technischen Spezifikationen der Color Note-Neuerscheinung:

10,3-Zoll E-Ink Kaleido 3-Farbdisplay mit Schwarz-Weiß-Bildauflösung von 1.404 x 1.872 und eine Farbbildauflösung von 468 × 624 Pixeln

Mobius-Technologie ermöglicht geringeres Gewicht und höhere Widerstandsfähigkeit

SmartLight mit unterschiedlichen Display-Farbtemperaturen

E-Ink ComfortGaze-Frontlicht reduziert die schädliche Blaulichtbelastung um 60 Prozent

Stylus mit Werkzeugen wie anpassbaren Stifte, Pinsel, Marker, Blei- und Kalligrafiestifte, Radiergummis und ein Lasso-Werkzeug

Send-by-Email-Funktion erlaubt das schnelle Versenden von erstellten Dokumente per E-Mail

Betriebssystem: Android 12 – Apps von Drittanbietern können einfach heruntergeladen werden

Leistungsfähiger Octa-Core-Prozessor (1,5 GHz)

Speicher: 32 GB integrierter Speicher und microSD-Kartensteckplatz

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Unterstützung von 24 Buch- und Grafikformaten

Unterstützung von 6 Audioformaten für Hörbücher und Musik

Bluetooth 5.2, WiFi Dualband (2,4/5GHz) und USB Typ C-Anschluss

Nutzung der Kindle-Formate AZW bzw. AZW3 möglich, gilt aber nicht für kopiergeschützte Inhalte

Integrierte Onleihe-App

PocketBook Cloud & Dropbox für schnelles Einkaufen, Bibliotheksverwaltung und Synchronisation mit anderen Geräten

Integrierter Lautsprecher

Text-to-Speech-Funktion

Maße von 17,35 × 24,6 × 0,64 cm

Gewicht von 390 g

Erhältlich ist der PocketBook Color Note zum Herbstende in der Farbe „Stormy Sea“ für 649 Euro im Webshop von PocketBook oder im Eletronikfachhandel. Im Lieferumfang enthalten ist auch der oben bereits erwähnte Stylus. Vorab wird der PocketBook Color Note bereits vom 6. bis 10. September 2024 auf der IFA in Berlin in Halle 7.2, Stand B 211 zu sehen sein. Wir haben auch schon ein Testexemplar angefragt und können euch hoffentlich bald mit weiteren Eindrücken zur Neuerscheinung versorgen.