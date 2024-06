Bosch Smart Home: Matter-Update jetzt für alle verfügbar

Mitte Mai hat Bosch den Rollout für das Matter-Update angekündigt und ab sofort steht das Upgrade für alle verfügbaren Smart Home Controller II bereit. Dabei ist es wichtig zu sagen, dass die Matter-Kompatibilität nicht direkt in einzelne Komponenten integriert ist, sondern über die Bridge geregt wird. Zahlreiche Sensoren, Steuereinheiten und mehr sind dann mit Matter kompatibel, wenn sie über die Bridge angemeldet sind.

Das Update des Smart Home Controller II zur Matter Bridge ebnet den Weg in ein offen gestaltetes und zukunftssicheres Smart Home-System. Es bietet die Freiheit, Geräte verschiedener Hersteller zu vernetzen und zu steuern, und trägt so zu einem erhöhten Komfort in den eigenen vier Wänden bei.

Folgende Bosch Smart Home-Produkte lassen sich in der Matter-Welt über die Bridge steuern:

Heizkörper-Thermostat / Heizkörper-Thermostat II

Relais

Tür-/Fensterkontakt / Tür-/Fensterkontakt II (Plus)

Raumthermostat / Raumthermostat II

Raumthermostat Fußbodenheizung / Raumthermostat II 230V

Zwischenstecker / Zwischenstecker kompakt

Bewegungsmelder

Dimmer

Um Matter zu aktivieren, navigiert in der Bosch Smart Home App über „Mehr“ und „Partner“ in den „Matter“-Bereich. Das Update wird graduell bis zum 9. Juni 2024 ausgespielt und sollte demnach bei fast allen Controllern verfügbar sein.