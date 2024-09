Karo: Neue Aufgaben-App, mit der ihr Aufgaben an Kontakte senden könnt

Der Markt für To-Do-Listen-Apps dürfte wohl weitgehend gesättigt sein. Dennoch ist mit Karo (App-Store-Link) nun eine App erschienen, mit der ihr Aufgaben erstellen und verwalten könnt. Das Besondere an Karo: Ihr könnt Aufgaben auch für andere Personen erstellen und ihnen diese per WhatsApp oder Nachrichten-App zuweisen – auch wenn sie Karo nicht installiert haben.

In Karo könnt ihr zum einen Aufgaben für euch selbst anlegen und zum anderen Aufgaben für andere erzeugen. Diese Aufgaben könnt ihr dann an alle Personen senden, die ihr in eurer iPhone-Kontakte-App gespeichert habt. Dabei müssen diese Personen Karo nicht selbst installiert haben. Der Versand erfolgt über WhatsApp oder die Nachrichten-App.

Die App-Oberfläche ähnelt dabei einer Chat-App. Um eine Aufgabe an eine Person zu senden, müsst ihr diese aus euren Kontakten auswählen. Dann öffnet sich ein neuer „Chat“. Alles, was ihr dann in den Chat tippt, erzeugt eine Aufgabe. Wenn die andere Person auch Karo nutzt, dann werden ihr die Aufgaben ebenfalls in Karo angezeigt und zugestellt. Nutzt die Person Karo nicht, sendet Karo die Aufgaben per WhatsApp, iMessage oder anderem Messenger, den ihr auswählen könnt.

Die Person, der ihr eine Aufgabe zuweisen wollt, enthält dann einen Link, über den sie die Aufgabe abrufen kann. Dort kann sie die Aufgabe auch als „erledigt“ markieren. Hat sie dies getan, bekommt ihr eine Benachrichtigung in der App.

Außerdem kann Karo zusammen mit „Erinnerungen“ von Apple genutzt werden. Ihr könnt auch Deadlines vergeben, Anhänge an Aufgaben heften und auf Widgets zugreifen. Auch ein KI-Assistent ist verbaut.

Kostenlos testen

Ihr könnt Karo kostenlos im App Store laden und testen. Nach Ablauf des Testzeitraums wird aber für die Nutzung entweder ein Abo zum Preis von 3,99 Euro pro Monat oder der Erwerb einer Lifetime-Lizenz fällig. Karo ist in deutscher Lokalisierung verfügbar und funktioniert auf allen iPhones, auf denen mindestens iOS 16.0 läuft.