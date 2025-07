Kingdom Rush Battles: Beliebte Tower-Defense-Serie bekommt Multiplayer

Wer sich bereits mit Tower-Defense-Spielen auf iPhone und iPad beschäftigt hat, ist im App Store ganz sicher auch über Kingdom Rush gestolpert. Es ist eine der besten Tower-Defense-Serien, die es in der Apple-Welt gibt. Nun kündigen die Entwickler ein weiteres Spiel an, das sich in eine ganz andere Richtung bewegt: Kingdom Rush Battles.

Das Spiel erfindet die geliebte Kingdom Rush-Formel neu und bietet intensive Echtzeit-Spieler-gegen-Spieler-Schlachten. Kingdom Rush Battles befindet sich im Soft-Launch und kann auf den Philippinen, in Indonesien, Kanada und Uruguay ausprobiert werden. Der weltweite Start dürfte dann wohl in den kommenden Wochen oder Monaten erfolgen.

Multiplayer und Tower-Defense? Wie genau kann man sich den Spielmodus vorstellen? Kann man vielleicht sogar die Rolle der Angreifer übernehmen? So weit geht es in Kingdom Rush Battles dann wohl doch nicht. Stattdessen wird der Bildschirm zweigeteilt und ihr kämpft auf der identischen Karte gegen die identischen Angreifer.

Im Prinzip gibt es also klassische Tower-Defense-Action, wobei sich das Entwicklerteam durchaus den einen oder anderen Twist überlegt hat. Das Spiel führt 30 Booster ein, die es den Spielern ermöglichen, Strategien der Gegner zu stören oder ihre eigenen Verteidigungen zu verstärken und jeder Begegnung taktische Tiefe zu verleihen. Spieler können sich zudem mit Emojis verständigen, um Rivalen zu verspotten, Siege zu feiern oder auf dramatische Kampfmomente zu reagieren.

Kingdom Rush Battles erscheint übrigens als kostenloses Spiel im App Store, die Finanzierung wird über In-App-Käufe erfolgen. Das ist nichts Ungewöhnliches für PvP-Spiele – leider. Das Entwicklerteam hat aber schon mitgeteilt, dass es in Zukunft auch weiterhin ganz klassische Tower-Defense-Spiele mit einem Premium-Preismodell geben wird. Solltet ihr es klassischer mögen, könnt ihr also beruhigt sein.