Blink Videotürklingel der zweiten Generation startet für 64,99 Euro

Auf dem Markt der smarten Videotürklingeln gibt es mittlerweile eine große Auswahl, ich nutze aktuell ein Modell von Eufy an meiner Haustür. Wer weiß, vielleicht wird das ja schon im Herbst durch die Hue Secure Video Doorbell ersetzt, das wird aber vermutlich ein teurer Spaß. Wenn ihr etwas mehr aufs Budget achten müsst, dann ist vielleicht die neue Blink Videotürklingel der zweiten Generation etwas für euch.

Das neue Modell ist ab sofort für 64,99 Euro (Amazon-Link) in Schwarz oder Weiß erhältlich und wird ab Mitte August ausgeliefert. Im Lieferumfang enthalten ist das Sync-Basismodul, über das die Verbindung zum heimischen WLAN hergestellt wird.

Die Verbesserungen der neuen Blink Videotürklingel

Im Vergleich zur ersten Version, die ihr übrigens zum gleichen Preis mit dem Sync-Modul 2 kaufen könnt, hat sich bei der neuen Blink Videotürklingel einigen getan. Statt Breitbild mit abgeschnittenen Füßen und Köpfen bietet die Kamera jetzt eine Bildverhältnis von 1:1. So wird der Bereich vor der Tür deutlich besser abgedeckt. Unterstützt wird das durch einen erhöhten Blickwinkel von 150 Grad (zuvor 135 Grad) und eine von 1080p auf 1440p gesteigerten Auflösung. Ebenfalls verbessert wurde der Schutz vor äußeren Einflüssen, die Kamera ist jetzt nach IP65 zertifiziert.

Nichts geändert hat sich bei der Batterielaufzeit, die weiterhin mit zwei Jahren angegeben ist. Die Besonderheit dabei: Die Stromversorgung erfolgt mit drei handelsüblichen AA-Batterien. Das ist schon bemerkenswert.

Wenn jemand an der Tür klingelt, werdet ihr natürlich direkt per Push-Mitteilung am iPhone darüber informiert. Dann könnt ihr eine Live-Ansicht öffnen, um per Zwei-Wege-Audio zu kommunizieren. Die Blink Videotürklingel verfügt auch über eine Alexa-Anbindung, so sich auch Echo-Geräte melden können. Ebenso können Geräte wie die Blink Mini 2-Kamera als Türgong dienen.

Einige Funktionen gibt es nur bei zusätzlicher Bezahlung

Für einige Features, wie etwa Benachrichtigungen bei erkannten Bewegungen oder eine Aufzeichnungen von Ereignissen, muss separat bezahlt werden. Das Blink Basic-Abonnement für ein Gerät kostet 3 Euro im Monat, das Plus-Abonnement für unbegrenzt viele Geräte kostet 10 Euro pro Monat oder 100 Euro im Jahr.

Als Alternative zum Abo könnt ihr zum 44,99 Euro teuren Blink Sync Module 2 greifen. Dieses aktiviert nicht nur die Benachrichtigung bei erkannten Bewegungen, sondern erlaubt auch eine Speicherung von Videos auf einem angeschlossenen USB-Stick. So werden eure Videos lokal gespeichert und es fallen kleine fortlaufenden Kosten an.