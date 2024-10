Eufy Security E340: Smarte Türklingel meiner Wahl jetzt für unter 100 Euro

Bei Eufy bin ich mittlerweile auf den Geschmack gekommen, was die smarten Kameras angeht. Erst kürzlich habe ich euch ja auf eine 360-Grad-Kamera zum absoluten Schnäppchenpreis hingewiesen und in Kürze startet die EufyCam S3 Pro, das neue Top-Modell mit echter farbiger Nachtsicht. Für die Haustür kann ich euch derweil die Eufy Security E340 empfehlen.

Die smarte Videotürklingel gibt es an den Prime Deal Days zu einem neuen Bestpreis. Nachdem das Modell in den letzten Wochen ohnehin schon für recht günstige 119,99 Euro angeboten wurde, knacken wir nun die 100-Euro-Schallmauer. Derzeit könnt ihr die Eufy Security E340 für nur 99,99 Euro (Amazon-Link) bestellen – und das ist wirklich ein sehr guter Deal.

Kein HomeKit, aber dafür sehr viele andere Features

Kümmern wir uns kurz um einen der wenigen Kritikpunkte: HomeKit und HomeKit Secure Video sind nicht mit dabei. Letzteres kann 2024 weiterhin nur 1080p, die Eufy Security E340 bietet euch über die hauseigene App dagegen die doppelte Auflösung. Und im Prinzip noch mehr, denn die Türklingel verfügt über zwei Kameras. Eine ist ganz normal nach vorne gerichtet, die andere zeigt steil nach unten. So habt ihr auch den Bereich direkt vor eurer Haustür immer im Blick, etwa denn dort Pakete abgelegt werden.

Ansonsten hat man bei allen wichtigen Punkten die Qual der Wahl: Die Eufy Security E340 kann mit Batterie oder einer festen Stromversorgung (Klingeltrafo mit 16 bis 24 Volt) betrieben werden. Ihr könnt euren bestehenden Türgong verwenden, einen zusätzlichen Chime kaufen oder die Homebase 3 (übrigens auch heute im Angebot) als Gong verwenden. Die Homebase hilft euch auch bei der lokalen Speicherung der Videos, wobei das aber auch ohne zusätzliches Zubehör klappt. Die Eufy Security E340 verfügt über einen integrierten Speicher mit 8 GB Volumen.

Es gibt aber noch einige andere Features, die mir klasse gefallen. So könnt ihr in der Eufy-App bis zu drei eigene Kurzantworten aufnehmen, die ihr dann per Knopfdruck abspielen könnt, wenn ihr gerade nicht selbst zur Tür gehen könnt. „Stellen Sie das Paket bitte vor der Tür ab“, als Beispiel. Zudem kann die Türklingel und auch der interne Gong relativ einfach für einen bestimmten Zeitraum auf „Schlummern“ gesetzt werden, was gerade während des Mittagsschlafs des Kinds eine echte Wohltat sein kann.

Was hatte ich zuvor im Einsatz? Jahrelang eine Google Nest Hello, hier wurde aber die App nicht weiterentwickelt und ein recht teures Abo war notwenig. Danach die Aqara G4, die mit HomeKit Secure Video punkten konnte. Allerdings mit einer recht überschaubaren Auflösung und auch nicht ganz wasserdicht. Aktuell bin ich mit der Eufy Security E340 sehr zufrieden.

Angebot eufy Security Video türklingel E340, Dual türklingel mit Kamera mit Paketerkennung,... ZWEI KAMERAS, DOPPELTE SICHERHEIT: Zwei Kameras ergänzen sich für eine erweiterte Sicht. Die Frontkamera konzentriert sich auf Personen, während...

SICHERHEIT IN FARBE, AUCH BEI NACHT: Wir bringen Licht ins Dunkel mit unserem branchenweit einzigartigen Dual-Licht-System. Mit einem...