Google Nest Hello: Meine Video-Türklingel für starke 99,90 Euro im Angebot

Ich bin in der glücklichen Lage, schon die eine oder andere smarte Videotürklingel ausprobiert haben zu können. Egal ob von Anker, Arlo oder Netatmo, am Ende bin ich immer bei der Google Nest Hello gelandet. Das ist übrigens noch nicht einmal das aktuelle Modell von Google, sondern noch der Vorgänger vom mittlerweile aufgekauften Unternehmen Nest.

Proshop hat sich anscheinend noch eine Fuhre der „alten“ Videotürklingel sichern können und verkauft die Google Nest Hello jetzt im Rahmen der Smart Home Days zu einem absoluten Knallerpreis: Ihr bezahlt nur 99,90 Euro (zum Angebot). Hinzu kommen noch Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro, die dürften allerdings zu verschmerzen sein.

Das müsst ihr rund um die Google Nest Hello wissen

Die Nest Hello Videotürklingel macht genau das, was sie verspricht. Sie macht eure Klingel smart. Ihr könnt per Kamera sehen, wer vor der Tür steht und dank Mikrofon und Lautsprecher mit dem Besuch kommunizieren.

Die Nest Hello Türklingel bietet aber noch einige weitere Details, die sich im Alltag als praktisch erwiesen haben. Beispielsweise die interaktiven Benachrichtigungen, auf die man per Knopfdruck drei Lautsprecher-Ansagen aktivieren kann. Beispielsweise: „Einen Moment, wir sind gleich an der Tür.“ Oder aber auch die Stummschaltung für einen kurzen Zeitraum, etwa eine halbe oder eine Stunde. Prima für den kleinen Power Nap, der nicht gestört werden soll.

Lediglich der Einstieg ist mit einer kleinen Hürde versehen: Im Normalfall ist der bei euch Zuhause verbaute Klingeltrafo nicht leistungsstark genug und liefert nur 9 bis 12 Volt. Für die Nest Hello werden allerdings 24 Volt benötigt, die beispielsweise dieser Trafo liefert. Die Installation habe ich damals einen erfahrenen Elektriker machen lassen, die Montage der Klingel selbst an der Hauswand war für mich kein Problem. Der klassische Türgong funktioniert übrigens weiterhin und musste bei mir nicht überbrückt werden, alternativ werkelt auch ein Google Home Lautsprecher als Türgong.

Warum ist die Google Nest Hello mein Favorit? Das liegt vor allem an der Nest-App, die die aus meiner Sicht beste Übersicht bietet. Und an den klassischen Push-Mitteilungen, die man beim Klingel erhält. Manche Hersteller setzen hier ja auf Video-Anrufe, das ist aber so gar nicht mein Fall. Etwas schade dagegen: Alle Funktionen gibt es nur mit dem Nest Aware Abo, das noch einmal mindestens gut 4 Euro pro Monat extra kostet.