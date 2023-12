Fabians Zubehör des Jahres: Aqara G4 – die Türklingel mit HomeKit

Ich habe lange überlegt, was mein Zubehör des Jahres ist. Hoch im Kurs stand die Tigerbox, der Streaming-Lautsprecher für Kinder, mit dem mein Sohn jede Menge Spaß hat. Mit der Variante Touch Plus gab es in diesem Jahr ja sogar eine Hardware-Neuerscheinung des deutschen Herstellers. Keine Frage: Aus Sicht unserer Familie hätte die Tigerbox diesen Titel definitiv verdient gehabt.

Für mich ganz persönlich steht aber ein anderes Gadget ganz oben auf der Liste: Die Aqara Smarte Video-Türklingel G4. Die im Frühjahr erschienene smarte Klingel war lange Zeit ausverkauft und ist seit einigen Wochen endlich zuverlässig zu bekommen, aktuell sogar mit einem Preisvorteil von 24 Prozent.

Regulär kostet die Aqara G4 ohnehin schon günstige 119 Euro, derzeit im Angebot sind es 89,99 Euro (Amazon-Link). Für eine Türklingel, die nicht nur mit Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel ist, sondern auch mit HomeKit, ist das schon eine Ansage. Es wird sogar HomeKit Secure Video unterstützt, so die aufgezeichneten Videos der Kamera verschlüsselt in der iCloud gespeichert werden können. Der große Vorteil: Anders als bei vielen Konkurrenten ist kein teures Cloud-Abo notwendig. Abgesehen natürlich von einem iCloud-Abo, das ich aber ohnehin schon genutzt habe.

Aqara G4 kann lückenlos auf einer SD-Karte aufzeichnen

Zusätzlich können einzelne Ereignisse oder auch ein 24 Stunden Stream auf einer Micro-SD-Karte auf dem Türgong-Modul gespeichert werden. Hier bekommt ihr also eine lückenlose Aufzeichnung. Die einzige Voraussetzung: Zwischen Türklingel und Gong darf die Entfernung nicht zu groß sein. Das ist ein Punkt, der immer wieder für Kritik sorgt. Bei mir sind es rund 5 Meter und neben der Hauswand eine weitere tragende Wand, Probleme konnte ich bisher nicht feststellen.

Was ich aber feststellen konnte: Das Team von Aqara ist sehr fleißig, was Firmware-Updates angeht. Immer wieder gibt es fehlerbehebende Maßnahmen und neue Funktionen. Insgesamt läuft die Klingel bei mir sehr zuverlässig – nur einmal vor einigen Tagen hatte ich einen kurzen Ausfall. Da dieser aber direkt per Push-Mitteilung mitgeteilt wurde, reichte ein kurzer Neustart der Basis, und alles lief wieder rund.

Was mir besonders klasse gefällt: Klingelt jemand an der Tür, bekomme ich auf allen Apple-Geräten eine Mitteilung. Ganz egal ob ich oben im Arbeitszimmer am Mac sitze oder im Garten faulenze und nur meine Apple Watch am Arm trage: Man sieht auf den ersten Blick, wer vor der Tür steht und ob es sich lohnt, zur Tür zu gehen. Bei uns haben beispielsweise die Amazon-Boten die Angewohnheit, das Paket vor die Tür zu legen, zu klingeln und direkt wieder zu verschwinden. Da muss man sich dann auch nicht die Mühe machen, direkt zur Tür zu hetzen.

Wenn ihr mir aussuchen dürfte, was an der Aqara G4 noch verbessert werden könnte, dann würde das übrigens das Sichtfeld sein. Nach links und rechts bekommt die Kamera ziemlich viel mit, nach oben und unten ist das Sichtfeld aber etwas eingeschränkt. Steht eine Person sehr nah vor der Tür, ist sie oftmals nicht ganz zu sehen. Das dürfte sich aber wohl erst bei der kommenden Generation ändern…