Prime Video: Werbung startet ab dem 29. Januar

Bereits im September konnten wir ankündigen, dass es in Amazon Prime Video bald Werbung gibt. Der Streaming-Dienst, der einzeln buchbar oder Teil des großen Prime-Abos ist, kam bisher ohne Werbung aus. Das wird sich wohl bereits im Januar ändern.

In einer Mail an US-Kunden hat Amazon bereits angekündigt, dass es in Prime Video ab dem 29. Januar Werbeeinblendungen geben wird. Wir gehen davon aus, dass diese Info-Mail in den kommenden Tagen auch an deutsche Amazon-Konten verschickt wird. Und falls nicht, dürfte es sich nur noch um Wochen handeln, bis wir in Deutschland ebenfalls mit dem Thema Werbung konfrontiert werden. Immerhin hatte man bereits im September angekündigt:

Damit wir noch mehr fantastische Inhalte für Prime-Mitglieder anbieten können, und um diese Investitionen über einen langen Zeitraum weiter zu erhöhen, werden Prime Video-Titel in Deutschland ab 2024 in begrenztem Umfang Werbung enthalten. Unser Ziel ist es, deutlich weniger Werbung zu zeigen als lineare Fernsehsender und andere Video-Streaminganbieter.

Solltet ihr Prime Video aktiv nutzen und die zukünftig enthaltene Werbung deaktivieren wollen, so wird das gegen eine zusätzliche Gebühr möglich sein. In den USA wird Amazon dafür 2,99 US-Dollar berechnen. Wir gehen davon aus, dass dieser Preis nahezu 1-zu-1 in Euro umgerechnet werden dürfte. Wir halten auf jeden Fall die Augen auf und melden uns, sobald es definitive Informationen für Deutschland gibt.