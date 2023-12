Photomator für iOS: Bildbearbeitungs-App integriert neues Wasserzeichen-Tool

Photomator (App Store-Link), die beliebte Bildbearbeitungs-App vom Pixelmator-Entwicklerteam, hat ein weiteres Update mit neuen Funktionen erhalten. Photomator 3.3 enthält nun ein in die App integriertes Wasserzeichen-Tool, mit dem sich Fotos auf dem iPhone und iPad ganz einfach mit einem Wasserzeichen versehen lassen.

Wie das Entwicklerteam in einem Blogbeitrag erläutert, kann man mit der neuen Funktion „Ihre kreativen Arbeiten ganz einfach davor schützen, ohne Ihre Erlaubnis verwendet zu werden, indem Sie Ihre Fotos mit individuellen Wasserzeichen versehen“. Dazu gibt es eine Vielzahl von Optionen, um Fotos nach Belieben mit Wasserzeichen auszustatten.

Beim Exportieren von Bildern fragt Photomator, ob man ein Wasserzeichen hinzufügen möchte. Nutzer und Nutzerinnen können dann wählen, wo das Wasserzeichen positioniert werden soll, sowie die Größe und Deckkraft bestimmen. Die Wasserzeichen können aus Bildern oder benutzerdefiniertem Text bestehen. Zudem gibt es die Möglichkeit, ein Wasserzeichen wiederholt auf dem gesamten Foto anzubringen, um eine zusätzliche Sicherheitsebene zu schaffen.

Sechs Wasserzeichen-Presets für Bilder oder Texte

Standardmäßig bietet die App sechs Voreinstellungen, so dass man den Platzhalter einfach durch ein eigenes Bild oder Text ersetzen kann. Darüber hinaus lassen sich auch eigene Wasserzeichenvorgaben zur späteren Verwendung speichern. Wer mit einer großen Anzahl von Fotos arbeitet, kann auch mehrere Bilder auf einmal mit einem Wasserzeichen versehen.

Das Team hinter Photomator kündigt im Blogbeitrag auch eine neue Funktion für die macOS-Version der App an: In Kürze werden User Zugriff auf einen neuen Datei-Explorer haben, mit dem sie Fotos von externen Laufwerken bearbeiten und Ordner per Drag & Drop in Photomator importieren können. Diese Funktion ist aktuell in einer Betaversion der App verfügbar und soll bald offiziell veröffentlicht werden.

Photomator ist als rund 788 MB großer Download kostenlos für iOS, iPadOS und macOS im App Store erhältlich und lässt sich über ein Abo-Modell (5,49 Euro/Monat bzw. 34,99 Euro/Jahr) oder eine lebenslange Lizenz nutzen, die 69,99 Euro kostet. Abschließend wichtig zu wissen: Die HDR-Unterstützung von Photomator erfordert ein Gerät mit iOS 17, iPadOS 17 oder macOS 14.

