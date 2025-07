Find My Sketchers: Kinderschuhe mit AirTag-Fach vorgestellt

Ein Kind mit einem AirTag überwachen? Das haben wir in der Vergangenheit schon getan und werden es wohl auch in Zukunft tun. Allerdings nur in ausgewählten Situationen, etwa beim Besuch des Weihnachtsmarkts oder auf der vollen Kirmes. Hier sorgt ein AirTag in der Jacken- oder Hosentasche schon für ein sicheres Gefühl. Der Schuh-Hersteller Skechers hat jetzt einen Kinderschuh mit AirTag-Fach vorgestellt und bringt die AirTag-Überwachung auf ein ganz neues Level.

Die Find My Skechers sind in den Größen 28,5, 29, 30 und 31 jetzt auch in Deutschland erhältlich und kosten 55 oder 60 Euro. Laut Angaben auf der Skechers-Webseite richten sich die Schuhe an Mädchen und Jungen im Alter von 4 bis 8 Jahren. Dafür sind die Schuhe meiner Meinung nach etwas klein, unser Sechsjähriger würde jedenfalls schon nicht mehr reinpassen.

Skechers-Kinderschuhe mit AirTag-Fach in der Sohle

Skechers sind ja für ihre eher dicke Sohle bekannt und genau dort ist bei den neuen Kinderschuhen ein AirTag-Fach verbaut. Die Innensohle kann herausgenommen werden, um den AirTag einzulegen. Dieser soll danach nicht spürbar sein.

Ist das dann die ultimative Überwachung? Nicht vergessen darf man an dieser Stelle, dass der Standort des AirTags natürlich nur übermittelt wird, wenn gerade ein iPhone, iPad oder Mac mit Internet-Empfang in der Nähe ist. Und sollte der AirTag tatsächlich als Schutz vor einer möglichen Entführung verwendet werden, meldet er sich natürlich auch dann per Hinweis und Piepsen, wenn man sich länger in einer Nähe bewegt.

Mir als Vater geht es persönlich etwas zu weit. Bisher haben wir unserem Sohn gegenüber offen kommuniziert, warum wir ihm einen AirTag in die Tasche packen – dafür benötigen wir kein geheimes Fach im Schuh. Für uns wäre die nächste Stufe, gerade wenn er dann in den kommenden Jahren alleine den Schulweg bewältigen muss, eher eine smarte Kinderuhr für das Handgelenk. Aber das ist dann wohl eine andere Geschichte…