Apple Fitness+: Unklare Zukunft für den Apple-Dienst

Wird Apple Fitness+ bald eingestellt? Das diskutiert Bloomberg-Reporter Mark Gurman in seinem neuesten Power-On-Newsletter. Der Dienst sei einer von Apples „schwächsten digitalen Angebote“, so Gurman und verzeichne geringe Umsätze. Im Rahmen einer Neustrukturierung des Dienstes solle daher nun über den Fortbestand von Apple Fitness+ entschieden werden.

Apple Fitness+ ist Apples digitales Fitnesscenter, das 2020 (bzw. hierzulande 2021) seine Türen öffnete. Das kostenpflichtigen Angebot bietet eine Vielzahl an Workouts in Videoform und eine enge Vernetzung mit der Apple Watch an. In der breiten Masse durchgesetzt hat sich Apple Fitness+ bislang allerdings nicht. Stattdessen verliere der Dienst beständig Abonnenten und bringe nur geringe Umsätze.

Dennoch gibt es wohl einen loyalen Kundenstamm, der es Apple, so Mark Gurman, schwermache, den Dienst „ohne Gegenwind“ einzustellen. Da der Weiterbetrieb des Dienstes insgesamt günstig ist, wollte das Unternehmen die negativen Schlagzeilen, die es mit dem Abschalten von Apple Fitness+ verzeichnen könnte, bislang nicht riskieren.

Wie geht es mit Apple Fitness+ weiter?

Dennoch sei die Zukunft von Apple Fitness+ offen und werde überprüft, sagt Gurman. Zunächst einmal soll jedoch ein neues Management eingesetzt werden: Apples Health-Vizepräsident Sumbul Desai übernimmt die Leitung des Dienstes. Zudem gehört Apple Fitness+ künftig zur Health-Abteilung des Unternehmens. Das könnte dafür sorgen, dass der Erfolgsdruck für Apple Fitness+ steigt und der Dienst seine treue Fangemeinde erweitern muss, um nicht doch noch eingestellt zu werden.

Ich selbst habe Apple Fitness+ lediglich im Rahmen einer dreimonatigen Testphase ausprobiert, die Apple beim Kauf eines neuen Apple-Produkts spendiert. Die Qualität der Workouts und die Aufbereitung der App haben mir dabei gut gefallen. Allerdings wollte ich langfristig nicht noch ein weiteres Abo auf meiner Liste wissen und habe dem Dienst daher den Rücken gekehrt.

Seid ihr Apple-Fitness+-Fans? Oder treibt ihr lieber Sport im richtigen Fitnessstudio?