Dass Apples nächstes iPhone-Betriebssystem, iOS 27, wohl vor allem ein Code-Clean-up sein wird, haben wir in den vergangenen Wochen schon öfter berichtet. Nun will Bloomberg-Gerüchtekoch Mark Gurman erfahren haben, dass Apples Aufräumaktion sich auch positiv auf die Akkulaufzeit des iPhones auswirken könnte. Ich persönlich würde das sehr begrüßen.

Apple legt beim Update auf iOS 27 Gerüchten zufolge das Augenmerk vor allem auf drei Bereiche: das Entfernen von altem Code, das Neuschreiben von bestehenden Features und das Überarbeiten von bestehenden Apps, um deren Performance zu verbessern.

Auf größere Änderungen will das Unternehmen dabei in diesem Jahr verzichten. Nach den umfangreichen Neuerungen von iOS 26 ist das sicherlich keine allzu schlechte Idee. Schließlich hat das aktuelle Betriebssystem nicht bei allen Nutzern Freudensprünge ausgelöst.

Mark Gurman will außerdem erfahren haben, dass iOS 27 auch einige Verbesserungen im Bereich Effizienz enthalten werde. Das sollte sich wiederum positiv auf die Akkulaufzeit des iPhones auswirken. Ob dies aber als Verkaufsargument für das neue Betriebssystem herangezogen wird, wird sich vermutlich auf der WWDC im Jun zeigen. Dann wird Apple iOS 27 voraussichtlich offiziell vorstellen.

Apple will mit iOS 27 auch die KI-Funktionen verbessern

Zusätzlich zu den Aufräumarbeiten soll sich Apple für das nächste OS auch die Verbesserung seiner KI-Leistungen zum Ziel gesetzt haben. Darunter sollen dann auch einige neue Features der generalüberholten Chatbot-Siri sein, die Apple erstmalig 2024 angekündigt hat.

Sollten die Gerüchte stimmen, würde ich ein solches Update begrüßen. iOS 26 hat mich persönlich nicht so ganz abgeholt und ich wünsche mir oft iOS 18 zurück. Und mit Blick auf die Akkulaufzeit beansprucht das aktuelle Betriebssystem mein iPhone 14 auch deutlich mehr als iOS 18. Wenn iOS 27 hier Abhilfe schaffen würde, wäre ich jedenfalls dankbar.