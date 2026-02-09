Apples Beats Studio Pro jetzt zum neuen Tiefstpreis erhältlich

Amazon verkauft die Beats Studio Pro aktuell zum Bestpreis, denn günstiger konnte man die Kopfhörer bisher nicht kaufen. In der Farbe Navy (Blau), kostet der Over-Ear-Kopfhörer nur noch 162,40 Euro (Amazon-Link) statt ehemals 399,95 Euro – günstiger geht es im Moment nicht!

Das können die Beats Studio Pro

Die Beats Studio Pro richten sich an Nutzer und Nutzerinnen, die modernes Design mit aktueller Technik kombinieren wollen, denn neben aktiver Geräuschunterdrückung ist auch ein Transparenzmodus integriert. Gleichzeitig profitieren sowohl iOS- als auch Android-Nutzer von einer verbesserten Systemanbindung, während die Akkulaufzeit mit bis zu 40 Stunden besonders großzügig ausfällt.

Im Inneren arbeiten speziell abgestimmte 40-mm-Treiber, die auf eine möglichst hohe Klangklarheit ausgelegt sind. Zusätzlich kommt ein integrierter Digitalprozessor zum Einsatz, wodurch einzelne Frequenzbereiche gezielt optimiert werden und ein kraftvolles, aber ausgewogenes Klangbild entsteht.

ANC oder Transparenz

Dank adaptiver Geräuschunterdrückung lassen sich störende Umgebungsgeräusche effektiv ausblenden, während sich der Fokus voll auf Musik oder Podcasts legt. Umgekehrt kann der Transparenzmodus aktiviert werden, damit Gespräche oder Durchsagen weiterhin problemlos wahrgenommen werden.

Auch räumlicher Klang gehört zum Paket, denn die Beats Studio Pro unterstützen 3D Audio inklusive dynamischem Headtracking. Dadurch wirken Musikstücke und Filme in Dolby Atmos deutlich immersiver, weil sich der Klang an Kopfbewegungen anpasst.

Starke Akkulaufzeit für lange Tage

Ohne aktive Geräuschunterdrückung sind bis zu 40 Stunden Laufzeit möglich, während mit eingeschaltetem ANC immerhin noch rund 24 Stunden erreicht werden. Damit eignen sich die Kopfhörer auch für längere Reisen, ohne dass ständig nachgeladen werden muss.

Die Verbindung zum Smartphone erfolgt per Bluetooth, wobei das Aufladen über USB-C erledigt wird. Zusätzlich ist ein analoger 3,5-mm-Anschluss vorhanden, sodass auch kabelgebundene Audioquellen genutzt werden können.

Perfekt ins Apple-Ökosystem integriert

Mit einem einzigen Klick koppeln sich die Beats Studio Pro mit dem iPhone, während gleichzeitig das eigene iCloud-Konto hinterlegt wird.

Sprachbefehle lassen sich bequem per „Hey Siri“ ausführen, außerdem wird Apples „Wo ist?“-Netzwerk unterstützt, wobei lediglich der zuletzt bekannte Standort gespeichert wird.

Jetzt im Angebot kaufen