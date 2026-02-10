Xiaomi bringt Mijia Waschtrockner Pro nach Deutschland

Xiaomi erweitert sein Haushaltsgeräte-Portfolio, denn mit dem Mijia Waschtrockner Pro bringt der Hersteller erstmals eine leistungsstarke All-in-One-Wäschelösung offiziell auf den deutschen Markt. Gleichzeitig richtet sich das neue Modell vor allem an Familien, weil hohes Fassungsvermögen und smarte Funktionen kombiniert werden.

Early-Bird-Deal zum Marktstart

Zum Start macht Xiaomi das Angebot besonders attraktiv, denn bis zum 16. Februar senkt der Hersteller den Preis deutlich. Daher kostet der Mijia Waschtrockner Pro nur 499 Euro, während die unverbindliche Preisempfehlung bei 579 Euro liegt. Zusätzlich gilt der Rabatt sowohl auf mi.com als auch in den Xiaomi Stores in Essen und Köln.

Großes Ladevolumen trifft auf kompaktes Design

Trotz seines Fassungsvermögens von 9 Kilogramm bleibt der Waschtrockner angenehm kompakt, sodass er sich auch für kleinere Haushalte eignet. Gleichzeitig setzt Xiaomi auf einen besonders niedrigen Wasser- und Energieverbrauch, wodurch das Gerät laut Hersteller die Anforderungen der EU-Effizienzklasse A deutlich übertrifft.

Damit der Verbrauch nicht nur theoretisch sinkt, integriert Xiaomi eine doppelte, automatische Dosierfunktion, denn diese passt Waschmittel und Weichspüler bei jedem Waschgang exakt an. Dadurch spart ihr nicht nur Reinigungsmittel, sondern erzielt zugleich konstante Waschergebnisse.

Waschen und Trocknen in nur einem Durchlauf

Besonders praktisch zeigt sich der Mijia Waschtrockner im Alltag, denn dank All-in-One-Funktion übernimmt das Gerät Waschen und Trocknen automatisch in einem einzigen Durchgang. Dadurch ist die Wäsche nach rund 180 Minuten komplett fertig, sodass ein Umräumen entfällt und Abläufe deutlich einfacher werden.

Wenn es noch schneller gehen soll, greift Xiaomi zu cleverer Technik, denn die Smart-Infusion-Technologie mit Hochdruck-Direktsprühsystem verkürzt viele Programme deutlich. Während das Smart-Wash-Tiefenreinigungsprogramm bereits nach 36 Minuten abgeschlossen ist, steht für leichte Verschmutzungen sogar ein 12-Minuten-Quick-Wash-Programm bereit.

Mehr Hygiene und Auffrischen ohne Vollwäsche

Neben Geschwindigkeit legt Xiaomi großen Wert auf Sauberkeit, denn eine dampfbetriebene Hygienefunktion entfernt laut Hersteller bis zu 99,99 Prozent der Bakterien. Zusätzlich frischt ein spezieller Auffrischungsmodus Textilien auf, während ein Aromatherapie-Programm Gerüche reduziert, ohne dass ein kompletter Waschgang nötig ist.

Leise Technik und smarte Steuerung

Für einen ruhigen Betrieb setzt Xiaomi auf einen Direktantriebsmotor, der Vibrationen reduziert und zugleich für gründliche Ergebnisse sorgt. Darüber hinaus steuert ihr alle Programme bequem über das Touchscreen-Display, während WLAN-Anbindung und Xiaomi Home App die Bedienung aus der Ferne ermöglichen. Zusätzlich unterstützt der Waschtrockner Google Assistant und Alexa, sodass Sprachsteuerung ebenfalls möglich ist.

Starkes Gesamtpaket zum fairen Einstiegspreis

Unterm Strich liefert Xiaomi mit dem Mijia Waschtrockner Pro ein rundes Gesamtpaket, denn hohe Effizienz, smarte Funktionen und ein attraktiver Startpreis treffen aufeinander. Gerade durch den Early-Bird-Rabatt wird das Gerät zu einer spannenden Alternative für alle, die wenig Platz haben, aber nicht auf Komfort verzichten wollen.