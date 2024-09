pCloud: Sicherer Cloud-Speicher aus der Schweiz jetzt besonders günstig

Anzeige. Für Cloud-Speicher monatlich etwas bezahlen? Das kann man sich sparen, indem man zu einem Cloud-Anbieter greift, der die sichere Ablage zum Einmalpreis anbietet. Und genau hier kommt pCloud ins Spiel: Der Anbieter aus der Schweiz, der aktuell seine Lifetime-Pläne wieder günstiger anbietet.

Bis zu 70 Prozent Rabatt abstauben

pCloud Premium 1 TB: Regulär für 664 Euro, aktuell für nur 199 Euro (zum Angebot) – 70 Prozent Rabatt pCloud Encryption ist kostenlos mit dabei

pCloud Premium Plus 2 TB: Regulär für 828 Euro, aktuell für nur 279 Euro (zum Angebot) – 66 Prozent Rabatt pCloud Encryption ist kostenlos mit dabei

pCloud Premium Ultra 10 TB: Regulär für 2.119 Euro, aktuell für nur 890 Euro (zum Angebot) – 58 Prozent Rabatt pCloud Encryption ist kostenlos mit dabei



Das bietet das Bundle aus Speicherplatz und Encryption

Mit pCloud könnt ihr eure Daten, Dokumente, Fotos, Videos und vieles mehr von allen gängigen Plattformen hochladen, egal ob über iPhone, iPad, Android, Mac, Windows oder direkt im Web. Die Übertragung erfolgt stets verschlüsselt und pCloud entspricht den Anforderungen der DSGVO. Ihr habt jederzeit und überall Zugriff auf eure Daten, ohne Einschränkungen bei der Upload- oder Download-Geschwindigkeit. Zusätzlich bietet pCloud eine leistungsstarke Suchfunktion, verschiedene Filteroptionen, einfache Freigabemöglichkeiten sowie Passwortschutz.

Die Bedienung von pCloud ist intuitiv und benutzerfreundlich, wobei alle wichtigen Funktionen übersichtlich dargestellt werden. Auch große Dateien können mühelos in der Cloud gespeichert werden, da alle Dateiformate unterstützt werden. Die Zugriffszeiten sind kurz und sowohl Uploads als auch Downloads verlaufen schnell – abhängig von eurer Internetverbindung.

Ihr könnt eure Daten und Dokumente effizient organisieren und dank der leistungsfähigen Suchfunktion lassen sich auch bei einer großen Datenmenge schnell die gewünschten Dateien finden. Gelöschte Inhalte bleiben im Premium-Plan 30 Tage im Papierkorb und können dort jederzeit manuell entfernt werden.

pCloud Encryption für noch mehr Sicherheit

Das Add-on pCloud Encryption bietet zusätzlichen Schutz für besonders vertrauliche Informationen, private Dokumente und andere sensible Daten auf all euren Geräten. Dafür wird ein spezieller Verschlüsselungsordner erstellt, in dem ihr eure Daten ablegt. Diese werden durch ein von euch festgelegtes Passwort gesichert, sodass niemand, nicht einmal pCloud, darauf zugreifen kann. Zur Verschlüsselung nutzt pCloud 4096-Bit-RSA für die privaten Benutzerschlüssel und 256-Bit-AES für die Datei- und Ordnerschlüssel, was dem Industriestandard entspricht.

Ist pCloud zukunftssicher?

Man muss bedenken, dass der Einmalkauf natürlich höher ausfällt als ein monatliches Abo für 10 Euro. Da ihr bei pCloud jedoch eine lebenslange Lizenz erhaltet, also den Service so lange nutzen könnt, wie er am Markt verfügbar ist, spart ihr im Vergleich zum Abo doch einiges an Geld, da das Abo fortlaufend bezahlt werden muss. Es ist legitim, sich die Frage zu stellen, wie zukunftssicher pCloud ist. Rückblickend zeigt sich jedoch, dass der Anbieter seit 11 Jahren erfolgreich am Markt ist und weltweit mehr als 19 Millionen Nutzerinnen und Nutzer mit sicherem Cloud-Speicher versorgt.

Hinzu kommt, dass pCloud auch in anderen Geschäftsbereichen tätig ist, um regelmäßige Einnahmen zu generieren. Zum Beispiel durch das Angebot von Cloud-Services für Geschäftskunden. Zudem erfolgt die Entwicklung im eigenen Haus und auch der Serverbetrieb wird eigenständig verwaltet. Dadurch bleiben die Fixkosten gering, da keine teuren Server gemietet werden müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich pCloud etabliert hat und es wahrscheinlich ist, dass der Service nicht so schnell von der Bildfläche verschwinden wird. Das ist wichtig, damit sich die Investition auch langfristig lohnt.

Jetzt pCloud im Angebot kaufen