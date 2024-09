Tigerbuddies: Sehr gute Kinderkopfhörer werden teurer

Die Macher der Tigerbox haben seit dem vergangenen Jahr auch eigene Kopfhörer am Start, die Tigerbuddies. Diese haben nicht nur bei uns im Test überzeugt, sondern unter anderem auch bei der Stiftung Warentest. Dort haben sie sogar den Testsieg und die Note 2,4 erhalten. Nun gibt es nicht ganz so gute Neuigkeiten.

Die bisher 49,99 Euro teuren Kopfhörer werden ab dem 1. Oktober teurer, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers wird auf 59,99 Euro kaufen. Begründet wird das durch erhöhte Kosten im Einkauf. Im Handel werden die Preise dann wohl auch steigen, daher ist jetzt eine gute Gelegenheit, noch zuzuschlagen. Besonders günstig ist derzeit das rote Modell der Tigerbuddies, das bei Amazon für nur 39,99 Euro (Amazon-Link) verkauft wird.

Zudem sind die Tigerbuddies in Pink und Grün erhältlich. Natürlich verfügen die Kopfhörer über eine Lautstärke-Begrenzung auf 85 Dezibel, um die Kinder-Ohren nicht zu schädigen. Als zusätzliches kleines Gimmick gibt es LEDs mit Lichteffekten.

Was uns in der Praxis besonders gut gefällt: Die Kopfhörer lassen sich mit der Tigerbox Touch Plus drahtlos per Bluetooth nutzen. Gleichzeitig kann man aber auch ein USB-C auf Klinkenkabel verwenden, um die Kopfhörer am Audio-Anschluss der Tigerbox oder eines anderen Kinder-Lautsprechers zu verwenden. Dafür müssen die Tigerbuddies noch nicht einmal aufgeladen sein.

