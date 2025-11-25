iPhone Air Kameratest: So gut wie das iPhone 13 Pro

Dass die einzelne Kamera im iPhone Air nicht mit den drei Kameras im iPhone Pro mithalten kann, steht außer Frage. Doch wie gut ist die Kamera im iPhone Air wirklich? Apple spricht von einem „Fusion Kamera-System“ mit einer einzelnen 48-Megapixel-Kamera, das jedoch auf ein Ultraweitwinkel- sowie Teleobjektiv komplett verzichten muss.

Die Experten von DXOMARK, die jede Smartphone-Kamera auf Herz und Nieren testen, haben jetzt ihre Ergebnisse für die Kamera im iPhone Air vorgelegt. Dabei ist herausgekommen, dass das iPhone Air gleichauf mit dem iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max aus dem Jahr 2021 ist.

Im globalen Ranking belegt das iPhone Air den 41. Platz mit insgesamt 141 Punkten, wobei die Tester für Fotos 134 und für Videos 155 Punkte vergeben haben. Im abschließenden Fazit heißt es:

„Das Apple iPhone Air hat in den DXOMARK-Kameratests gut abgeschnitten, aber aufgrund des Fehlens spezieller Tele- und Ultraweitwinkel-Kameramodule kann es keinen Platz unter den Besten in unserer Rangliste beanspruchen. In Bezug auf die Kamera ist das iPhone Air im Wesentlichen eine vereinfachte Version des iPhone 17 Pro, mit nur einem Kameramodul anstelle der drei Module des Pro. Die Leistung kommt dem Hauptkameramodul des 17 Pro sehr nahe und liefert helle Bilder mit sehr guter Bildqualität. Das Fehlen von Tele- und Ultraweitwinkelmodulen beeinträchtigt jedoch das Fotoerlebnis des Air, insbesondere im Vergleich zu einigen direkten Konkurrenten wie dem Samsung Galaxy S25 Edge, das über ein Ultraweitwinkelmodul für zusätzliche Flexibilität beim Fotografieren verfügt.“

Kamera des iPhone Air: Die Vor- und Nachteile

Pluspunkte:

schöne Farben und warmer Weißabgleich

stimmiger Bokeh-Modus

tolle Videoqualität in 4K/60 fps

HDR sorgt für starke Dynamik und lebendige Farbwiedergabe

Minuspunkte:

gelegentlich instabile Belichtung

Autofokus verliert manchmal das Ziel

Weißabgleich bei Videos nicht immer präzise

fehlendes Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv schränkt Flexibilität ein

Besonders interessant: Gegen das Samsung Galaxy S25 Edge hat das iPhone Air bei Porträts und Bokeh überraschend gut abgeschnitten, obwohl das Samsung-Modell mehrere Linsen bietet.

Fazit

Die Einzelkamera des iPhone Air liefert bessere Ergebnisse, als viele erwartet haben. Zwar fehlt etwas kreative Freiheit, doch wer hauptsächlich Point-and-Shoot nutzt, bekommt eine starke Kamera – besonders für Fotos und Videos bei gutem Licht. Wer noch unschlüssig ist, sollte einen Blick in die DXOMARK-Beispiele werfen: Dort gibt es Foto- und Videovergleiche mit dem iPhone 17 Pro und dem Samsung Galaxy S25 Edge.