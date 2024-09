Balatro+: Mischung aus Poker und Solitär jetzt bei Apple Arcade erschienen

Apple stellt bereits seit mehreren Jahren das hauseigene Spiele-Abo namens Apple Arcade zur Verfügung. Zum Preis von aktuell 6,99 Euro/Monat erhält man eine Spielesammlung mit mittlerweile über 200 Titeln, die wöchentlich um weitere Updates und Neuerscheinungen ergänzt werden.

Zu einer der aktuellsten Neuerscheinungen bei Apple Arcade gehört Balatro+ (App Store-Link), das bereits als reguläre Version im App Store zur Verfügung stand. Dort hat man allerdings für die Vollversion 9,99 Euro zu zahlen – mit dem Apple Arcade-Abo lässt sich das Kartenspiel komplett kostenlos und ohne In-App-Käufe, Werbung oder weitere Abos absolvieren.

Balatro+ ist rund 106 MB groß, benötigt iOS/iPadOS 13.5, macOS 11.0, tvOS 13.4 oder visionOS 1.0 oder neuer auf dem jeweiligen Gerät, und kann auch in deutscher Sprache gespielt werden. Dazu muss man gegebenenfalls in den Einstellungen im Hauptmenü in der Sprachenliste Deutsch auswählen. Wie bei allen Apple Arcade-Games kommt auch Balatro+ ohne weitere Zusatzkosten aus.

Apple hatte das Release von Balatro+ für Apple Arcade bereits Anfang September dieses Jahres zusammen mit anderen Titeln wie NBA 2K25, Smash Hit+ und Furistas Cat Cafe+ angekündigt. Bei Balatro+ handelt es sich um ein vom Poker inspirierten Deckbuilder, bei dem ihr Pokerblätter mit Jokerkarten kombinieren müsst. Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Chips zu verdienen, um Blind-Einsätze zu schlagen und versteckte Bonusblätter und -decks zu entdecken. Bei Apple Arcade heißt es dazu auch:

„Balatro+ ist eine magische Mischung aus Kartenspielen wie Solitaire und Poker, die süchtig und unendlich viel Spaß macht und mit der du die Regeln auf noch nie dagewesene Weise verbiegen kannst. Dein Ziel ist es, Boss Blinds durch starke Pokerhände zu schlagen. Finde neue Joker, die den Spielablauf verändern, und erstelle fantastische und spannende Kombos. Gewinne ausreichend Chips, um trickreiche Bosse zu schlagen, und finde beim Spielen versteckte Bonushände und -decks. […] Jeder Durchgang ist anders: Jedes Aufnehmen, Abwerfen und jeder Joker kann den Verlauf des Spiels dramatisch verändern.“

Neben den bis zu 150 verschiedenen Joker-Karten, die sich im Spiel verdienen und für Punkte-Boni einsetzen lassen, gibt es auch mehrere Möglichkeiten, Balatro+ spielen zu können, darunter einen Kampagnen- und Herausforderungsmodus. Gehalten ist Balatro+ in einem PixelArt-Stil, der ein gewisses Retro-Feeling vermittelt. Solltet ihr euch für Kartenspiele wie Poker und Solitär begeistern können und über ein Abo für Apple Arcade verfügen, legen wir euch diese Neuerscheinung durchaus ans Herz. Ein abschließendes Tutorial fürs Spiel haben wir euch unter dem Artikel als YouTube-Video eingebunden.