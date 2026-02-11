Ventusky bringt offizielle Wetterwarnungen und neue iOS-Widgets

Ventusky (App Store-Link) hebt sein Angebot deutlich an, denn mit Version 51 integriert die Wetter-App erstmals offizielle Warnmeldungen nationaler Wetterdienste weltweit. Gleichzeitig bündelt das Update sicherheitsrelevante Informationen übersichtlich auf einer Karte, sodass Nutzer und Nutzerinnen Gefahren schneller erkennen und besser einschätzen können.

Einheitliche Warnungen statt Informationschaos

Bisher mussten Nutzer und Nutzerinnen Warnungen aus unterschiedlichen lokalen Quellen zusammensuchen, wodurch Informationen oft schwer vergleichbar blieben. Ventusky löst dieses Problem nun, indem die App amtliche Warnungen vereinheitlicht, visuell aufbereitet und weltweit konsistent darstellt.

In Ventusky 51 erscheinen Warnungen in einer eigenen Kartenebene namens „Weather Warnings“, wodurch betroffene Regionen sofort ins Auge fallen. Zusätzlich zeigt die App sowohl den Schweregrad als auch den klar definierten Zeitraum mit Start und Ende an, sodass Nutzer Gefahren besser einordnen können. Damit man nicht ständig aktiv die Karte prüfen müssen, verschickt Ventusky auf Wunsch Benachrichtigungen zu Warnungen.

Neue iOS-Widgets für den Homescreen

Neben den Warnmeldungen erweitert Ventusky auch den Homescreen, denn neue iOS-Widgets liefern detaillierte Wetterverläufe direkt auf das iPhone. Dadurch lassen sich Trends verfolgen, ohne die App zu öffnen.

Mit Version 51 entwickelt sich Ventusky konsequent weiter, denn offizielle Warnungen, klare Visualisierung und smarte Widgets sorgen gemeinsam für bessere Entscheidungen bei extremem Wetter. Wer Wetter nicht nur anschauen, sondern ernst nehmen will, bekommt hier ein starkes Update.