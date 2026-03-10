„Margo’s Got Money Troubles“ startet am 15. April auf Apple TV

Apple TV hat nicht nur einen Trailer zur kommenden Serie „Margo’s Got Money Troubles“ (hierzulande „Only Margo“) veröffentlicht, sondern gleichzeitig den Starttermin der Produktion bestätigt. Dadurch bekommen Fans einen ersten Eindruck der neuen Drama-Komödie.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Rufi Thorpe, während das Projekt von Produktionsstudio A24 umgesetzt wird.

Hochkarätige Besetzung sorgt für Aufmerksamkeit

Die Hauptrolle übernimmt Elle Fanning, während außerdem große Namen wie Michelle Pfeiffer und Nicole Kidman Teil der Serie sind. Zusätzlich ergänzt Nick Offerman das Ensemble, wodurch Apple TV auf eine besonders prominente Besetzung setzt. Auch weitere bekannte Schauspieler wirken mit, sodass das Projekt bereits vor dem Start viel Aufmerksamkeit erhält.

Darum geht es in der Serie

Im Mittelpunkt steht die junge Margo, die nach einem Studienabbruch versucht, ihr Leben neu zu ordnen. Gleichzeitig muss sie sich jedoch um ein Baby kümmern, während finanzielle Probleme immer größer werden.

Weil Rechnungen steigen und Einnahmen fehlen, sucht Margo nach ungewöhnlichen Wegen, um ihre Situation zu verbessern. Dadurch entsteht eine Mischung aus Familiengeschichte, Humor und emotionalem Drama.

Starttermin und Episodenplan

Die neue Serie erscheint weltweit am 15. April 2026 auf Apple TV. Zunächst veröffentlicht Apple drei Episoden gleichzeitig, während danach jede Woche eine neue Folge folgt.

Insgesamt umfasst die erste Staffel acht Episoden, sodass das Finale für den 20. Mai geplant ist.

Apple setzt erneut auf große Serienproduktionen

Apple TV baut sein Serienportfolio weiter aus, während „Margo’s Got Money Troubles“ mit einer starken Besetzung und einer emotionalen Geschichte überzeugen soll. Dadurch könnte die Serie schnell zu einem neuen Streaming-Highlight werden.