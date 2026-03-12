Philips Hue streicht Apple Home Ankündigung von seiner Seite

Vor etwas mehr als zwei Jahren hat Philips Hue seine ersten Hue Secure Kameras auf den Markt gebracht. Im September folgte dann die zweite Generation mit einer verbesserten Auflösung und die gänzlich neue Philips Hue Secure Videotürklingel, die in Kombination mit einem Hue-System tatsächlich ein richtig geniales Produkt ist.

2023 hatte man noch angekündigt, dass man für die Anbindung in das Apple-Ökosystem auf die Matter-Unterstützung für Kameras warten möchte. Im vergangenen September folgte dann die Kehrtwende, damals war erstmals die Rede von einer einfachen HomeKit-Integration.

Anfang 2026 wurde es dann im Rahmen der CES deutlich konkreter. In einer Pressemitteilung versprach man am 7. Januar: „Die kabelgebundene Hue Secure Kamera, die Hue Secure Videotürklingel und die Hue Secure Kontaktsensoren sind schon bald kompatibel mit Apple Home.“ Es wurde sogar das erste Quartal als Startzeitraum für die lang ersehnte Funktion genannt.

Apple Home wurde komplett aus der Pressemitteilung gelöscht

Bei einer kleinen Demo in Las Vegas durfte ich die Apple Home Anbindung sogar schon ausprobieren. Nach einem Knopfdruck auf die Hue Secure Videotürklingel öffnet sich auf dem laufenden Apple TV ein kleiner Bild-in-Bild-Modus, der den Besuch vor der Tür zeigt. Genauso kennt man es ja auch schon von anderen Produkten, etwa der beliebten Türklingel von Aqara.

Nun gibt es allerdings eine überraschende Wendung. Wie ich für den Hueblog herausgefunden habe, hat Philips Hue sämtliche Textpassagen rund um die Apple Home Integration im Laufe des Januars aus der offiziellen Pressemitteilung entfernt. Das ist schon ein wenig verwunderlich, denn immerhin hat man ja noch gut zwei Wochen Zeit, um den selbst gesteckten Zeitplan zu erfüllen.

Aktuell warten wir auf eine Antwort von Philips Hue, wie es denn nun mit der Integration in Apple Home steht. Aktuell können wir nur mutmaßen, dass irgendetwas nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen.