Flora: Diese App liefert auch die Pflanze des Tages

Es gibt sie doch noch, die kleinen Perlen aus dem App Store. Flora – Flower of The Day (App Store-Link) gehört definitiv dazu. Die Universal-App für iPhone und iPad liefert euch jeden Tag im Jahr eine neue Pflanze, die ihr entdecken könnt. Besonders bemerkenswert ist dabei das Bezahlmodell, für das sich das Entwicklerteam entschieden hat.

Der Download der App ist kostenlos, es gibt keine Werbung und keine In-App-Käufe. Auch auf Tracking-Funktionen wurde in Flora verzichtet, zudem sind alle Inhalte offline verfügbar. Das ist schon wirklich eine sehr seltene Sache. „Alle Pflanzen, Beschreibungen und wissenswerten Fakten sind kostenlos verfügbar. In Zukunft werden wir vielleicht optionale Funktionen einführen, aber das tägliche Pflanzenerlebnis bleibt immer kostenlos“, heißt es vom Team hinter der App.

Flora bietet auch Widgets für iPhone und iPad

Die Bedienung der App ist mehr als simpel. Ihr öffnet Flora und ab Mitternacht wird euch eine neue Pflanze angezeigt – inklusive Bild, lateinischem Namen und einem kleinen Funfact. Es gibt keine Möglichkeit, zu vorherigen Tagen zu springen, es sei denn, es wurde von euch manuell ein Lesezeichen angelegt. Es lohnt sich also, die App jeden Tag zu öffnen.

Als zusätzliches Feature bietet Flora Widgets für den Homescreen und den Sperrbildschirm. So könnt ihr die Pflanze des Tages auch sehen, ohne erst die App öffnen zu müssen.

Aktuell gibt es neu ein kleines Detail, das die App leider ein wenig einschränkt. Flora ist derzeit nur auf Englisch verfügbar, eine deutsche Lokalisierung ist nicht mit dabei. Auf Social Media hat das aus Italien stammende Entwicklerteam bereits angekündigt, eine italienische Übersetzung hinzufügen zu wollen. Hoffen wir einfach mal, dass sie auch über die Landesgrenzen hinweg schauen und Sprachen wie Spanisch, Französisch oder eben auch Deutsch hinzufügen werden.