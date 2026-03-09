Apple HomePad: Smart-Home-Hub kommt später als gedacht

Gerüchte rund um einen neuen Smart-Home-Hub von Apple kursieren bereits seit Jahren, doch nun deutet ein neuer Leak auf eine weitere Verzögerung hin. Demnach könnte das Gerät, das viele Beobachter „HomePad“ nennen, erst im Herbst 2026 erscheinen. Das berichtet zumindest der Leaker Kosutami.

Apples Zentrale für das Smart Home

Mit dem sogenannten HomePad möchte Apple offenbar eine zentrale Steuerung für das Smart Home schaffen, während Nutzer und Nutzerinnen gleichzeitig mehrere Funktionen auf einem Gerät bündeln können.

So soll der Hub Smart-Home-Geräte steuern, während er gleichzeitig Musik oder Podcasts abspielt. Außerdem könnte man Videotelefonate führen, während man gleichzeitig schnelle Infos wie Wetterdaten oder Kalendertermine abruft.

Damit würde das Gerät eine ähnliche Rolle einnehmen wie bestehende Produkte aus der HomePod-Reihe, jedoch mit deutlich mehr Funktionen.

Display, Kamera und zwei mögliche Varianten

Aktuellen Berichten zufolge plant Apple ein quadratisches 7-Zoll-Display, während eine Frontkamera Videoanrufe ermöglichen soll. Darüber hinaus könnten sogar zwei Varianten erscheinen. Eine Version könnte direkt an der Wand montiert werden, wobei hier eine Magnethalterung im Gespräch ist. Eine zweite Version mit Lautsprecherbasis erinnert eher an einen kleinen Smart-Speaker. Das Design dieser Variante soll angeblich an den kompakten Lautsprecher HomePod mini erinnern.

Intelligente Sensoren und neue Siri-Ideen

Das Gerät könnte außerdem verschiedene Sensoren besitzen, während es erkennt, wenn sich jemand in der Nähe befindet. Sobald eine Person erkannt wird, könnte sich der angezeigte Inhalt automatisch anpassen. So könnten beispielsweise persönliche Kalenderdaten erscheinen, während gleichzeitig passende Smart-Home-Steuerungen eingeblendet werden.

Eine zentrale Rolle soll dabei auch Siri spielen, die möglicherweise ein neues visuelles Erscheinungsbild auf dem Display erhält.

Preis und möglicher Marktstart

Aktuell wird ein Preis von rund 350 US-Dollar diskutiert, während Apple das Gerät vermutlich in seine wichtigste Produktphase im Herbst integrieren könnte.

Sollten sich die aktuellen Gerüchte bestätigen, könnte das HomePad gemeinsam mit neuen Geräten wie dem iPhone 18 Pro oder überarbeiteten MacBook Pro-Modellen vorgestellt werden.

Der ursprünglich geplante Start lag deutlich früher, doch Verzögerungen rund um Apples KI-Strategie sollen den Zeitplan mehrfach verschoben haben.