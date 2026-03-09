Jackery stellt neue SolarVault 3 Serie: Balkonkraftwerk mit Speicher

Es gibt mal wieder Neuigkeiten rund um das Thema smarte Balkonkraftwerke mit Speicher. Jackery hat heute die SolarVault 3 Serie vorgestellt. Die neue Systemgeneration kombiniert hohe PV-Performance, modulare Architektur und AC-Kopplung für flexible Heimenergieszenarien. Was die drei neuen Geräte alles können, das wollen wir euch in diesem Artikel verraten.

Prinzipiell macht die ganze Solar-Geschichte mit dem beginnenden Frühling ja wieder mehr Spaß. Ich habe letzte Woche mit meinem aufgemotzten Balkonkraftwerk, das mittlerweile als PV-Anlage angemeldet ist, 92 Prozent des benötigten Stroms selbst hergestellt. So konnte ich in sieben Tagen mehr als 20 Euro sparen und musste nur 5,83 Kilowattstunden dazukaufen. Möglich wird das mit der Anker Solix Solarbank 3 Pro, die ihr unter anderem auf Solarmarkt24 bestellen könnt.

Jackery setzt auf ein ganz ähnliches Prinzip

Mit der neuen SolarVault 3 Pro setzt Jackery auf eine ganz ähnliche Idee wie Anker. Mit bis zu 4.000 Watt PV-Eingangsleistung und vier unabhängigen MPPT-Trackern maximiert SolarVault 3 Pro die Solarerträge über den gesamten Tagesverlauf. Bis 2.000 Watt Modulleistung wäre das als Balkonkraftwerk möglich, darüber hinaus ist eine Anmeldung erforderlich. Wenn der Elektriker grünes Licht gibt, kann die Ausgangsleistung auch von 800 auf 1.200 Watt erhöht werden.

Noch mehr Leistung gibt es mit der SolarVault 3 Pro Max. Hier kann die Leistung auf bis zu 2.500 Watt erhöht werden – dafür ist aber zwingend eine Fachkraft erforderlich, dieses „Monster“ sollte man nicht einfach an die nächste x-beliebige Steckdose anschließen.

Bei beiden Modellen ist die Architektur konsequent skalierbar: Die Basiseinheit verfügt über 2,52 Kilowattstunden Speicherkapazität, die sich mit Zusatzakkus auf bis zu 15,12 Kilowattstunden erweitern lässt.

Beide Modelle der SolarVault 3 können auch über das Stromnetz aufgeladen werden. Dies gilt auch für das dritte Modell im Bunde: Im Unterschied zum Pro und Max ist SolarVault 3 Pro Max AC bewusst als reine Speicherlösung ohne eigenen PV-Eingang konzipiert und bietet bis zu 2.500 Watt Ausgangsleistung.

Die Preise sind bisher noch unbekannt

Ab dem 9. März können sich Interessierte über den offiziellen Jackery Onlineshop registrieren und einen Gutschein im Wert von 100 Euro sichern. Dieser kann ab dem 25. März im Rahmen eines Bundle-Kaufs der SolarVault 3 Serie mit Solarpanels als Vorbestellung eingelöst werden. Der reguläre Verkaufsstart mit sofortiger Versandverfügbarkeit erfolgt am 9. April, dabei wird die UVP für den SolarVault 3 Pro unter 1.000 Euro liegen. Weitere Preise wollte uns der Hersteller bislang nicht mitteilen – wobei gerade das hinsichtlich der starken Konkurrenz von Anker, EcoFlow und Zendure besonders interessant wäre.