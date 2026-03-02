Sudoku Rabbit: Mit dieser App könnt ihr einhändig spielen

Das Spielprinzip von Sudoku müssen wir an dieser Stelle wohl nicht noch groß erklären, das Zahlenrätsel habt ihr alle schon mal gespielt. Falls ihr noch eine passende App sucht, dann schaut euch unbedingt Sudoku Rabbit (App Store-Link) an. Der Download auf iPhone und iPad ist kostenlos, die Werbung dezent und die Banner können mit einem In-App-Kauf auch deaktiviert werden.

Besonders interessant ist Sudoku Rabbit für alle Nutzerinnen und Nutzer eines großen Max-iPhones. Und natürlich auch für alle anderen, die ihr iPhone gerne mit einer Hand halten und bedienen. Hier hat sich der Entwickler der App nämlich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Am unteren Ende des Bildschirms gibt es praktische Steuerelemente, die eine einhändige Bedienung ermöglichen.

Unten links könnt ihr zunächst aus dem großen Spielfeld eine 9er-Zelle auswählen. Diese wird dann eingeblendet und ihr könnt gezielt ein Feld auswählen. Unten rechts muss dann nur noch die gewünschte Zahl ausgewählt werden. Ebenso sind Notizen oder das Löschen von Eingaben über diese praktischen Steuerelemente möglich. Wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, ist das wirklich praktisch – vor allem natürlich für die Felder auf der oberen Hälfte des Displays, die mit dem Daumen nur schlecht erreichbar sind.

Das hat Sudoku Rabbit noch alles zu bieten

Auch wenn ich das Hauptmenü von Sudoku Rabbit nicht wirklich iOS-like finde, hat die App einiges zu bieten. 250.000 Rätsel in verschiedenen Schwierigkeitsstufen können offline und damit ohne Internetverbindung gespielt werden. Darüber hinaus bietet Sudoku Rabbit auch einen Wettbewerbsmodus, in dem ihr gegen eure Freunde antreten könnt. Ebenso bietet die App tägliche Herausforderungen, mit denen ihr euch jeden Tag mit den anderen Spielerinnen und Spielern messen könnt.

Was ich an dieser Stelle wirklich lobend erwähnen muss: Die Werbeeinblendungen in Sudoku Rabbit fallen wirklich sehr dezent aus und stören den Spielfluss nicht. In solchen Fällen bezahle ich schon fast lieber einmalig 5,99 Euro für die „Vollversion“. Ganz im Gegensatz zu Apps, bei denen man alle paar Minuten mit Video-Werbung genervt wird.