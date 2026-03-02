Lenovo AI Workmate Concept: Der Always-On Begleiter am Schreibtisch

Die Integration von Künstlicher Intelligenz in den Arbeitsalltag gewinnt zunehmend an Bedeutung. Lenovo präsentiert nun mit dem AI Workmate Concept entsprechende Produktideen, die KI mit physischer Hardware verbinden. Ein markantes Merkmal des einen Workmates ist ein Roboterarm, der mit Hundeaugen ausgestattet ist. Das soll für eine persönlichere und interaktivere Nutzererfahrung sorgen und die Technologie zugänglicher machen.

Die AI Workmates sind als persönliche Büro-Assistenten gedacht, die die Nutzer im Arbeitsalltag unterstützen. Zu den zentralen Funktionen zählen Sprach- und Gestenerkennung, die Automatisierung von Routineaufgaben und die Echtzeitanalyse von Daten. Auch ein Projektor ist an Bord, sodass ihr auch Präsentationen direkt über das Gerät wiedergeben könnt.

Lenovo zielt mit dem AI Workmate darauf ab, KI nahtlos in bestehende Arbeitsumgebungen zu integrieren und so die Produktivität zu steigern. Der Roboterarm soll zudem eine emotionale Verbindung zu den Nutzern herstellen und Interaktionen natürlicher gestalten. Außerdem soll das Gerät zur Burnout-Prävention eingesetzt werden können, da es die Bildschirmzeit erfasst und zu Pausen anregt.

Darüber hinaus dient das Gerät, das wie ein Wecker aussieht, auch als Dock, über das ein Laptop über HDMI an mehrere Bildschirme angeschlossen werden kann. Es bietet zudem zahlreiche USB-Anschlüsse, über die andere Geräte aufgeladen werden können. Das sorgt für weniger Unordnung auf dem Schreibtisch.

Lenovo AI Workmate bislang nur ein Konzept

Ob beide Geräte tatsächlich irgendwann auf dem Markt erhältlich sein werden, muss die Zeit zeigen. Lenovo arbeitet hier bislang lediglich mit Konzepten. Grundsätzlich werden Produkte, die das Konzeptstadium bei Lenovo erreicht habe, aber oftmals auch tatsächlich gefertigt und verkauft. Wir dürfen also gespannt bleiben.

Würdet ihr euch einen AI Workmate auf den Schreibtisch stellen?

Fotos: Lenovo