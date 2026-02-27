Orico K5mini im Test: Kompakte SSD mit MagSafe

Heute stelle ich euch mit der Orico K5mini (Amazon-Link) eine magnetische externe Festplatte vor, die ihr an euer iPhone, iPad oder auch an den Mac heften könnt. So lässt sich der Speicherplatz eures Geräts auch unterwegs erweitern. Die Festplatte richtet sich damit zum einen natürlich an Content Creator, ist aber auch für all jene interessant, die eine leichte, schnelle und verlässliche SSD suchen.

ORICO 480GB Magnetische Externe SSD, Aluminiumlegierung, bis zu 460 MB/s, Externe... Starke Magnetfunktion​: Befestigen Sie Ihr Handy magnetisch – keine Sorge vor Herunterfallen. Das Paket enthält einen magnetischen Haftring, mit...

Speicherkapazität erweitern​: Diese externe Festplatte SSD​ unterstützt Plug-and-Play an kompatiblen Geräten und löst Ihr Problem von zu wenig...

Die Orico K5mini kommt in einem kleinen, handlichen Karton, der die Festplatte, ein kurzes USB-C-auf-USB-C-Kabel, einen magnetischen Ring und eine Kurzanleitung enthält. Die Festplatte selbst ist in zwei Speicherplatzgrößen erhältlich: 480 GB und 1 TB. Auch farblich liegt die Orico K5mini in verschiedenen Ausführungen vor, die sich an den Farben der iPhone-17-Pro-Serie orientieren: Silver, Orange und Blau. Ich habe mir das Modell mit 480 GB in Silber genauer angeschaut.

Was als erstes auffällt, wenn man die Festplatte in die Hand nimmt, ist ihr leichtes Gewicht. Mit etwas unter 60 Gramm merkt man sie kaum in der Hand, was sie besonders für den Gebrauch unterwegs zu einem praktischen Begleiter macht. Die Orico K5mini misst 6,1 cm x 9 cm x 1,1 cm, was sie ebenfalls zu einem passenden iPhone-Zubehör macht.

Für diesen Geräte-Typ ist die Festplatte auch optimiert, wenn auch nicht auf diesen beschränkt. Der integrierte Magnetismus sorgt dafür, dass man die Orico K5mini sicher am MagSafe-Spot des iPhones befestigen kann. Hängt sie dort, fühlt sich der Halt sehr sicher an. Sogar an meiner Otterbox-MagSafe-iPhone-Hülle ließ sich die K5mini problemlos befestigen, ohne zu verrutschen.

Für iPhones mit Lightning-Anschluss gibt es einen Adapter von Orico

Mit dem iPhone verbunden wird die K5mini über das mitgelieferte, sehr solide wirkende USB-C-Kabel. Das bedeutet natürlich, dass die Festplatte nur mit iPhone-Modellen kompatibel ist, die über diesen Anschlusstyp verfügen. Also alle iPhones ab dem iPhone 15. Für ältere iPhone-Modell mit Lightning-Anschluss bietet Orico aber auch einen passenden Lightning-Adapter an, der für 10,99 Euro bei Amazon zu haben ist.

ORICO Lightning zu USB Adapter mit Ladepunkt, USB-C weibliche zu Lightning männliche... OTG + Ladegerät: Dieses Produkt mit einem USB-C weiblichen zu Lightning männlichen Adapter und einem USB-C-Ladepunkt ermöglicht gleichzeitige...

OTG-Funktion: Stecken Sie Ihre externe SSD ein und sichergehen Sie problemlos Fotos, Videos und Dateien von Ihrem Handy, um wertvolle Speicherplatz...

Wollt ihr die Orico K5mini mit einem MacBook oder dem iPad verbinden, ist auch das über das mitgelieferte Kabel möglich. Damit ihr die Festplatte magnetisch an diesen Geräten befestigen könnt, schickt der Anbieter im Lieferumfang einen magentischen Ring mit, den ihr auf das gewünschte Gerät kleben könnt. Der einzige Nachteil dabei: Der Ring lässt sich schwer wieder lösen, wenn er erstmal angebracht ist. Ich musste ihn mit einem kleinen Messer vorsichtig von meinem iPad entfernen, ohne dabei das Gerät zu zerkratzen. Das heißt, ihr müsst euch also am besten für ein Gerät entscheiden, das ihr mit dem Ring ausstattet. Das betrifft aber ja zum Glück nur die magnetische Befestigungsmöglichkeit. Das Verbinden mit dem Endgerät funktioniert ja ohne den magnetischen Ring.

So, nun aber etwas mehr zur Handhabung. Sobald ich die Festplatte an das Gerät meiner Wahl angeschlossen habe, konnte ich sofort auf sie zugreifen. Sie wurde also sofort erkannt. Auf dem Mac findet ihr sie entweder auf dem Desktop oder im Finder unter „Orte“. Auf dem iPad und iPhone müsst ihr den Dateien-Ordner öffnen und seht auch hier unter „Orte“/„Speicherorte“ die Festplatte.

Die K5mini heizt sich auch beim Transfer großer Datenmengen nicht stark auf

Von dort könnt ihr euch alle Dateien ansehen, die ihr auf der Festplatte abgelegt habt oder beim Speichern die Festplatte als Zielort angeben. Das ist zum Beispiel interessant, wenn ihr unterwegs Fotos und Videos aufnehmen wollt, die viel Speicherplatz benötigen. Diese könnt ihr automatisch auf der SSD ablegen. Von Vorteil ist beim Speichern und Übertragen von Daten auch, dass sich die Festplatte nicht so sehr aufheizt. Das Wärmeableitungssystem hat in meinen Test bislang sehr gut funktioniert.

Auf dem Mac lassen sich die Dateien auch per Drag&Drop auf der Festplatte ablegen. Das Schreiben funktioniert dabei sehr schnell. Der Hersteller gibt 460 MB/s als Transferrate an. Ich kann bestätigen, dass die Datenübertragung eines großen Ordners binnen weniger Sekunden abgeschlossen war. Wer einen noch schnelleren Datentransfer wünscht, kann sich für das Orico-Modell K20-Mini entscheiden. Dieses kommt mit einer Transferrate von 2000 MB/s. Dieses ist etwas kleiner, kommt aber in den Speicherplatzgrößen 512 GB und 2 TB.

Mein Fazit zur Orico K5mini

Die K5mini hat mich persönlich durch ihr leichtes Gewicht, das solide USB-C-Kabel und ihr Transfergeschwindigkeit überzeugt. Das Gerät ist außerdem sauber verarbeitet und hält dank Magnetismus wirklich gut am Rücken das iPhones. Auch das System zur Wärmeableitung hat in meinen Tests super funktioniert.

Für mich reicht zudem eine Speicherkapazität von 480 GB auf jeden Fall aus. Praktisch finde ich aber, dass es die SSD auch in weiteren Speicherplatzgrößen gibt. Preislich liegt das 480-GB-Modell bei 74,99 Euro, was aus meiner Sicht ein akzeptabler Preis ist. Das 1-1TB-Modell kostet 129,99 Euro. Damit kostet es ähnlich viel wie andere 1-TB-Festplatten für Content Creator (zum Beispiel die SanDisk Creator Phone SSD). Wenn euch die Orico K5mini interessiert, könnt ihr außerdem mit dem Rabattcode K5MINI194 noch bis zum 31. März 5 Prozent auf eure Bestellung sparen, wenn ihr diese bei Amazon kauft.

ORICO 480GB Magnetische Externe SSD, Aluminiumlegierung, bis zu 460 MB/s, Externe... Starke Magnetfunktion​: Befestigen Sie Ihr Handy magnetisch – keine Sorge vor Herunterfallen. Das Paket enthält einen magnetischen Haftring, mit...

Speicherkapazität erweitern​: Diese externe Festplatte SSD​ unterstützt Plug-and-Play an kompatiblen Geräten und löst Ihr Problem von zu wenig...