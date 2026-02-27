Smartwatch-Markt: Fast jede vierte Uhr stammt von Apple

Neue Daten einer Untersuchung

Die Apple Watch ist beliebter denn je, da neue Marktdaten zeigen, dass Apples Smartwatch-Geschäft erstmals seit Jahren wieder deutlich wächst. Gleichzeitig festigt Apple seine dominante Marktposition.

Apple Watch legt wieder zu

Laut einer aktuellen Analyse von Counterpoint Research konnte Apple seine Watch-Auslieferungen 2025 steigern, während der gesamte Smartwatch-Markt ebenfalls wuchs, allerdings deutlich langsamer. Die Verkäufe der Apple Watch stiegen im Jahresvergleich um 8 Prozent, sodass Apple stärker zulegte als der Gesamtmarkt, der lediglich um 4 Prozent wuchs. Dadurch stammt inzwischen fast jede vierte weltweit ausgelieferte Smartwatch von Apple, wodurch der Hersteller seine Führungsrolle weiter ausbauen konnte.


Globale Verkäufe von Smartwatches
So sieht die aktuelle Statistik aus.

Neue Modelle treiben Upgrade-Welle an

Das Wachstum entstand vor allem deshalb, weil Apple sein gesamtes Portfolio erneuerte und gleichzeitig mehrere Zielgruppen ansprach. Mit der Einführung der Series 11, der Watch Ultra 3 sowie der günstigeren Watch SE 3 deckte Apple sowohl Einsteiger als auch Premium-Käufer ab, sodass mehr Nutzer auf ein neues Modell wechselten.

Konkurrenz wächst vor allem in China

Während Apple global zulegte, entwickeln sich chinesische Hersteller besonders dynamisch, sodass sich der Wettbewerb regional deutlich verschärft. Huawei verzeichnete ein Wachstum von 30 Prozent, während Xiaomi um 18 Prozent und Imoo um 9 Prozent zulegten, weil der chinesische Markt aktuell am schnellsten wächst. Dadurch verschiebt sich die Dynamik zunehmend nach Asien, obwohl Apple weltweit weiterhin an der Spitze bleibt.

Smartwatches werden immer teurer

Parallel dazu zeigt sich ein klarer Premium-Trend, denn Käufer greifen häufiger zu höherpreisigen Geräten statt zu günstigen Einsteigermodellen. Der durchschnittliche Verkaufspreis von Smartwatches stieg 2025 um 5 Prozent, während Geräte unterhalb von 200 US-Dollar gleichzeitig einen Absatzrückgang von 9 Prozent verzeichneten.

Folglich entwickelt sich der Markt stärker in Richtung Premium-Segment, wovon insbesondere Apple profitiert.

Marktanteile: Apple baut Führung aus

Beim globalen Marktanteil konnte Apple einen weiteren Prozentpunkt hinzugewinnen und erreichte 23 Prozent, wodurch der Abstand zur Konkurrenz leicht anstieg.

Huawei folgt mit 17 Prozent Marktanteil, während Xiaomi auf 9 Prozent kletterte und Samsung auf 7 Prozent zurückfiel, sodass sich das Kräfteverhältnis sichtbar verschiebt. Damit bleibt Apple zwar Marktführer, allerdings nimmt der Wettbewerb deutlich Fahrt auf.

