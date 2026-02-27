Netflix zieht Übernahmeangebot für Warner Bros. Discovery zurück

Netflix wird Warner Bros. Discovery (WBD) nun doch nicht übernehmen: Der Streaming-Dienst hatte im Dezember 2025 ein 83-Milliarden-Dollar-Angebot vorgelegt und damit zunächst Konkurrent Paramount überboten. Doch nun gab Netflix bekannt, dass man das Kaufangebot offiziell zurückzieht. Damit bleibt der traditionsreiche Medienkonzern vorerst unabhängig oder steht vor einer möglichen Fusion mit Paramount Skydance.

Wie Netflix gestern in einem Statement mitteilte, habe der Vorstand von WBD erklärt, das neueste Angebot von Paramount Skydance (PSKY) sei dem von Netflix „überlegen“. Entsprechend den Bedingungen der bestehenden Fusionsvereinbarung habe Netflix nun die Option gehabt, nachzubessern, entschied sich aber dagegen. „Wir haben stets Disziplin bewiesen, und zu dem Preis, der erforderlich wäre, um das jüngste Angebot von Paramount Skydance zu erreichen, ist der Deal finanziell nicht mehr attraktiv“, erklärten die Co-CEOs Ted Sarandos und Greg Peters in der Stellungnahme.

Netflix betonte, die von seinem Team ausgehandelte Transaktion hätte „einen Mehrwert für die Aktionäre geschaffen und einen klaren Weg zur behördlichen Genehmigung geboten“. Dennoch sei Warner Bros. Discovery für das Unternehmen „ein ‚Nice to have’ zum richtigen Preis, aber kein ‚Must have‘ um jeden Preis“. Mit dieser Entscheidung endet ein monatelanges Ringen zwischen den größten Playern der Film- und Streamingbranche.

Auch Apple und Netflix arbeiten weiter eng zusammen

Während Netflix sich zurückzieht, deutet vieles darauf hin, dass Paramount Skydance den Milliarden-Deal mit WBD nun vorantreibt. Damit wäre nicht länger ein technologieorientierter Streaming-Anbieter der Käufer eines traditionellen Studios, sondern zwei große Hollywood-Veteranen würden im Kern miteinander fusionieren.

Parallel dazu kündigten Apple und Netflix eine engere Zusammenarbeit im Bereich Motorsport-Inhalte an. So wird die neue achte Staffel der Erfolgsserie „Formula 1: Drive to Survive“ in den USA auch auf Apple TV zu sehen sein, während der kommende Große Preis von Kanada in den USA sowohl auf Apple TV als auch auf Netflix gestreamt wird. In den USA hält Apple die Rechte an der Formel 1-Übertragung.