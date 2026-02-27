Das Wochenend-Gewinnspiel mit smarter Beleuchtung für euer Haus

Falls ihr nicht gleich euer komplettes Haus von vorne bis hinten beleuchten wollt, dann muss es auch nicht unbedingt eine ausgewachsene Lösung wie Philips Hue sein. Falls einfach nur ein kleiner Weg im Garten oder vor dem Haus nachträglich und möglichst einfach mit etwas Licht ausgestattet werden soll, dann tun es möglicherweise auch die praktischen Wegeleuchten von Hombli.

Wir verlosen am Wochenende ein 3er-Set im Wert von 129,95 Euro, in dem alles enthalten ist, was ihr für eure möglicherweise erste smarte Beleuchtung benötigt. Neben den drei Wegeleuchten bekommt ihr alle notwendigen Anschlusskabel, ein für den Außeneinsatz geeignetes Netzteil und zur einfachen Befestigung auch drei Erdspieße.

Jede Wegeleuchte ist 41 Zentimeter hoch und leuchtet sanft mit bis zu 300 Lumen. Dank seines widerstandsfähigen Aluminiumgehäuses und der IP65-Zertifizierung ist das Smart Pathway Light für jede Wetterlage geeignet.

Die Steuerung der Außenleuchten erfolgt via Bluetooth und über die Hombli-App. Dort könnt ihr verschiedene Farben für jede Lampe einstellen oder die Lichter auch zu einer Gruppe zusammenfassen. Zudem habt ihr die Möglichkeit, mit der optionalen Hombli Bluetooth Bridge weitere Funktionen freizuschalten – wie etwa Automationen oder Timer. Die Bridge gehört allerdings nicht mit zu unserem Paket.

Hombli Smarte Wegeleuchten mit 16 Millionen Farben RGB CCT, wetterfestes Gartenlicht... Beleuchtung mit Stil - Die smarten Wegeleuchten schaffen mit 16 Millionen Farben stimmungsvolles Licht für jeden Pfad und erhöhen gleichzeitig die...

Ambiente und Sicherheit - Ob Vorgarten oder Zufahrt, das LED-Pathway-Light sorgt für ausreichend Helligkeit und leitet den Weg zuverlässig; das...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr das 3er-Set der Hombli Wegeleuchten für euren Garten gewinnen möchtet, dann müsst ihr bis Sonntag um 23:59 Uhr lediglich eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de schreiben und im Betreff die Antwort auf folgende Frage nennen:

Wie viele Monate haben 28 Tage?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir am Montag einen Gewinner oder eine Gewinnerin ziehen und in unserem News-Ticker bekanntgeben. Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg bei der Teilnahme!