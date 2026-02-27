Nano Banana 2: Googles neues Multitalent für schnelle Bildgenerierung

Mit Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) präsentiert Google seinen neuesten Schritt nach vorn in der Welt der KI-Bildgenerierung. Das Modell kombiniert die Geschwindigkeit und Effizienz früherer Gemini-Flash-Versionen mit der Präzision und Detailtiefe des professionellen Nano Banana Pro. Damit will Google die kreative Arbeit in seinen Diensten schneller, zugänglicher und zugleich qualitativ hochwertiger machen.

Nano Banana 2 nutzt das umfassende Weltwissen des Gemini-Ökosystems und wird kontinuierlich mit Echtzeitinformationen aus der Google-Suche gespeist, wie Google in einem Blogbeitrag zum Thema berichtet. Dadurch kann das Modell Inhalte noch genauer und realistischer darstellen, beispielsweise Infografiken, Datenvisualisierungen oder kreative Konzepte für Werbung und Design. Sogar Texte in Bildern lassen sich generieren, übersetzen und lokalisieren, was die weltweite Nutzung vereinfachen soll.

Besonderes Augenmerk wird bei Nano Banana 2 laut Google auf Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit gelegt. Kreative sollen Ideen in Sekunden umsetzen und iterieren können, ohne auf professionelle Qualität zu verzichten. Das System ermöglicht Auflösungen von bis zu 4K, unterstützt diverse Bildformate und soll selbst bei komplexen Szenen für leuchtende Farben, scharfe Details und eine ästhetisch hochwertige Darstellung sorgen.

Nano Banana Pro bleibt für spezialisierte Aufgaben erhalten

Ein weiterer Fortschritt ist die verbesserte Konsistenz bei Figuren und Objekten. Nano Banana 2 kann bis zu fünf Charaktere oder vierzehn Elemente in einem Workflow stabil halten, was insbesondere für Storyboards, Comics oder visuelle Erzählungen ein entscheidender Vorteil ist. Laut Google erfüllt das Modell Anweisungen nun noch präziser und versteht Nuancen im Prompt deutlich besser als seine Vorgängerversion.

Das neue Modell soll Schritt für Schritt in Googles Produktlandschaft eingeführt werden. Nutzer und Nutzerinnen finden Nano Banana 2 in Gemini (App Store-Link), im AI Studio und der Gemini API, als Preview über Google Cloud Vertex AI bzw. Gemini CLI sowie in Flow und Ads. Während Nano Banana Pro für spezialisierte Aufgaben erhalten bleibt, soll Nano Banana 2 künftig als Standardmodell für eine schnelle und vielseitige Generierung eingesetzt werden.

Parallel dazu will Google den eigenen Fokus auf Transparenz und Herkunftsnachweise generativer Inhalte verstärken: Durch die Integration von SynthID und den C2PA Content Credentials lassen sich KI-generierte Bilder eindeutig kennzeichnen und verifizieren. Nachdem KI-generierte Inhalte bereits seit einiger Zeit massiv in der Kritik stehen, will man mit diesem Schritt offenbar das Vertrauen in die digitale Medienlandschaft fördern.