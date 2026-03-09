Titanarmband von Nomad kann jetzt im Dunkeln leuchten

Anfang Januar angekündigt, steht das Titan-Gliederarmband ab sofort in einer limitierten Edition mit fluoreszierenden Elementen aus Fluorelastomer über Amazon zum Kauf bereit. Während das Armband selbst schon 179 Euro kostet, fällt der Aufpreis für die „Leuchtfunktion“ mit 10 Euro eher gering aus. Für 189,95 Euro gibt es das Nomad Stratos Band in der Hybrid-Version sowohl in Schwarz als auch Silber, wobei jeweils weiß-blaues FKM zum Einsatz kommt.

Das futuristische Aussehen, das auf den Marketingbildern leicht übertrieben ist, kann einen schönen Effekt erzeugen. Allerdings sollte man die Leuchtkraft nicht überschätzen, denn immerhin leuchtet das Material nur durch die Glieder des Titanarmbands durch. Aber genau das erzielt bei diesem Band den besonderen Look.

Die offenen Bereiche zwischen den Titanverbindungen lassen das Icy-Blue-FKM auch tagsüber in Erscheinung treten, dann aber eher in einem hellen Türkis-Farbton. Konstruktion, Passform und Funktionalität der Stratos-Reihe bleiben dabei wie gewohnt erhalten.

