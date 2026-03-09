Titanarmband von Nomad kann jetzt im Dunkeln leuchten

Anfang Januar angekündigt, steht das Titan-Gliederarmband ab sofort in einer limitierten Edition mit fluoreszierenden Elementen aus Fluorelastomer über Amazon zum Kauf bereit. Während das Armband selbst schon 179 Euro kostet, fällt der Aufpreis für die „Leuchtfunktion“ mit 10 Euro eher gering aus. Für 189,95 Euro gibt es das Nomad Stratos Band in der Hybrid-Version sowohl in Schwarz als auch Silber, wobei jeweils weiß-blaues FKM zum Einsatz kommt.
Das futuristische Aussehen, das auf den Marketingbildern leicht übertrieben ist, kann einen schönen Effekt erzeugen. Allerdings sollte man die Leuchtkraft nicht überschätzen, denn immerhin leuchtet das Material nur durch die Glieder des Titanarmbands durch. Aber genau das erzielt bei diesem Band den besonderen Look.
Die offenen Bereiche zwischen den Titanverbindungen lassen das Icy-Blue-FKM auch tagsüber in Erscheinung treten, dann aber eher in einem hellen Türkis-Farbton. Konstruktion, Passform und Funktionalität der Stratos-Reihe bleiben dabei wie gewohnt erhalten.
Auf einen Blick
- Hybrid-Design aus Grad-4-Titanverbindungen und FKM-Elementen
- Photolumineszierendes FKM mit Icy-Blue-Leuchteffekt bei Dunkelheit
- Zurückhaltende Blau-Weiß-Farbgebung bei Tageslicht
- Offene Bereiche zwischen Titanverbindungen lassen das FKM sichtbar hervortreten – charakteristischer Hybrid-Look
- Kombination aus metallischer Außenstruktur und flexiblem FKM-Material für angenehmen Tragekomfort
- Wasserresistente Konstruktion für den Einsatz im Alltag sowie bei Outdoor-Aktivitäten
- Flexibles Design für durchgängigen Tragekomfort
- Magnetischer Verschluss für sichere Befestigung
- Werkzeug zur Längenanpassung inklusive
- Widerstandsfähig gegenüber seitlicher Ausziehkraft von 5 bis 20 Kilogramm-Kraft
- Kompatibel mit Apple Watch 49 Millimeter, 46 Millimeter, 45 Millimeter, 44 Millimeter, 42 Millimeter (Ultra 1–3, Series 1–11, SE)
- Passend für Handgelenke von 130 bis 200 Millimeter
- Bandlänge: 95 Millimeter (Pin-Seite) / 135 Millimeter (verstellbare Seite)
- Laschenbreite: 35 Millimeter
- Titanverbindung: 23,6 Millimeter I Gewicht: 52 Gramm
Kommentare 1 Antwort
Nomad Ist geil, auch der support. Wenn mal doch etwas ist. Mfg