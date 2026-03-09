Das MacBook Neo soll eine Zielgruppe besonders stark ansprechen: nämlich die Generation Z. Also junge Leute, die mit Smartphone und sozialen Medien aufgewachsen sind. Kein Wunder, dass Apple den bislang toten TikTok-Account aktiviert, denn genau dort tummelt sich die Zielgruppe. Mit durchaus kryptischen und leicht verwirrenden Clips macht Apple den Start des neuen MacBook Neo schmackhaft.

Davon abgesehen scheint die Nachfrage nach dem MacBook Neo vorhanden zu sein. Da die Vorbestellungen angelaufen sind und sich die Lieferzeiten schon vor Marktstart nach hinten verschieben, gibt es längere Wartezeiten. Alle Varianten des Neo, egal ob mit 256 GB oder 512 GB Speicher, sind online aktuell nur mit dem Lieferdatum „17. März bis 24. März“ erhältlich. Es gibt sogar einen Ausreißer, denn das MacBook Neo in Rosa mit 512 GB SSD wird erst zwischen dem 24. und 31. März geliefert.

Im Apple Store geht es schneller

Während online die Nachfrage klar gestiegen ist, kann man sich das MacBook Neo in den lokalen Apple Stores noch zur Abholung am 11. März reservieren. Auf der Bestellseite könnt ihr prüfen, ob euer Apple Store in der Nähe eure Wunschkonfiguration zum Marktstart am 11. März vorrätig hat. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wie meine Stichprobe gezeigt hat. Es gibt nur wenige Apple Stores, die eine Abholung am 11. März nicht anbieten.

Insofern ihr die Vorbestellungen verschlafen habt und euch nun doch für das MacBook Neo entschieden habt, könnt ihr im lokalen Apple Store zugreifen. Zumindest dann, wenn ihr das Neo direkt zum Marktstart in den Händen halten wollt.