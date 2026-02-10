Lineár Calendar: Kalender-App mit praktischer Ganzjahresansicht

Lineár Calendar (App-Store-Link) ist eine kostenlose App aus deutscher Entwicklung, die euch dabei helfen will, den Überblick über eure Termine zu behalten. Dabei soll die Anwendung von Marc Mennigmann durch ihre 12-Monats-Ansicht überzeugen. Denn mit Lineár Calendar könnt ihr das ganze Jahr in ein und derselben Ansicht betrachten. Das soll euch das Planen von Terminen, Urlauben und Projekten erleichtern.

„Traditionelle Kalendar fesseln dich in einer Monat-für-Monat-Ansicht und zwingen dich dazu, durch die Seiten zu blättern und alles im Kopf zu behalten“ heißt es im App Store zur Idee hinter Lineár Calendar. Genau hier setzt die App an und ermöglicht eine Kalenderansicht, die das ganze Jahr in Zeilen abbildet. So könnt ihr auf einen Blick erkennen, wann Termine anstehen und wann es noch freie Zeit in euren Kalendern gibt.

Die App kann dabei alle eure Kalender (iCloud, Google, Exchange und abonnierte Feeds) integrieren und die Ereignisse des jeweiligen Kalenders in der für diesen definierten Farbe darstellen. Wollt ihr Kalender ausblenden (oder einblenden), lässt sich das über einen Toggle-Button einfach lösen.

Die Benutzeroberfläche von Lineár Calendar ist einfach gehalten und soll damit eine möglichst ablenkungsfreie Nutzung der App ermöglichen. Farben, Layouts und Voreinstellungen lassen sich dabei individuell anpassen. Auch ein Dunkelmodus ist vorhanden. Klickt ihr auf die einzelnen Events in eurem Kalender, gelangt ihr zur Detailansicht des jeweiligen Eintrags.

Lineár Calendar ist kostenlos

Wollt ihr die Lineár-Ansicht auch analog verwenden, könnt ihr auf den integrierten PDF-Export zurückgreifen. Mit diesem lässt sich die 12-Monats-Ansicht als PDF exportieren, das ihr anschließend ausdrucken könnt. Dabei stehen euch diverse Papierformate zur Verfügung.

Optimiert ist Lineár Calendar hauptsächlich für den „großen Bildschirm“, sprich für Mac, externe Monitore oder das iPad im Landscape-Format. Für das iPhone ist die Anwendung aber ebenfalls erhältlich. Für den Download benötigt ihr ein entsprechendes Endgerät, auf dem iOS bzw. iPadOS 17.0 oder macOS 14.0 installiert sind. Eine deutsche Lokalisierung ist ebenfalls vorhanden. Lineár Calendar ist vollständig kostenlos nutzbar.