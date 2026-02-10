AWOL Vision: Aetherion-4K-Projektoren jetzt bestellbar

AWOL Vision ist ein Hersteller für Heimkino-Zubehör wie Leinwände und Projektoren. Auf der diesjährigen CES hat das Unternehmen mit der Aetherion-Serie neue 4K-Dreifachlaser-Ultrakurzdistanzprojektoren vorgestellt. Diese sind nun ab heute über Kickstarter erhältlich. Wer zeitnah bestellt, kann sich bis zum 1. April über satte Rabatte und attraktive Paketangebote freuen.

Ab heute könnt ihr über Kickstarter den Aetherion Pro für 1.999 US-Dollar statt 2.499 US-Dollar erwerben. Das leistungsstärkste Modell der Serie, den Aetherion Max, bekommt ihr für 2.199 Euro statt 4.499 Euro. Mit den Preisen möchte AWOL Vision vor allem High-End-TV-Geräteherstellern Konkurrenz machen. Denn ein echtes Heimkino, das auf Projektoren und Leinwände setzt, soll somit erschwinglicher werden als ein erstklassiger Fernseher.

Die Projektoren der Aetherion-Serie erlauben eine 200-Zoll-4K-Projektion, verfügen über Dolby-Vision-Technologie und sollen dank sehr kurzer Reaktionszeiten auch für das Spielen von Video-Games geeignet sein. Ausgelegt sind die Projektoren auf die Verwendung im Wohnzimmer, im Garten oder im dezidierten Heimkino.

AWOL Vision kennen einige von euch über dessen Submarke Valerion. Mit dieser hat sich das Unternehmen im Bereich der Premium-Projektoren international einen Namen gemacht. Die gleichen Qualitätsstandards will AWOL Vision nun an seine erschwinglichere Aetherion-Serie angelegt haben.

Die Max-Ausführung der Aetherion-Serie verfügt über 3.300 ISO-Lumen. Die Pro-Ausführungen kommt mit 2.600 ISO-Lumen. Außerdem sind die Projektoren WiFi-7-fähig und verfügen über eine Gigabit-Ethernet-Konnektivität. Sie kommen darüber hinaus mit 8 GB RAM und 128 GB integriertem Speicherplatz.

AWOL Vision bietet Paketangebote für euer Heimkino-Setup an

Die Auslieferung der ersten Bestellungen soll ab April erfolgen. Während der Early-Bird-Verkaufsphase sind die Geräte nur über Kickstarter erhältlich. Dort könnt ihr auch exklusives Zubehör dazu bestellen, etwa Surround-Soundsysteme oder passende Kinoleinwände. Dabei spart ihr zwischen rund 5.000 und 6.500 US-Dollar im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung.