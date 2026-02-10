Für DSL: FRITZ!Box 7632 startet mit Wi-Fi 7 und Gigabittempo

Bei mir Zuhause setze ich seit Jahren auf die zuverlässige Technik von FRITZ!, die mit Routern und Repeatern für lückenloses WLAN sorgen. Ich bin noch mit einer älteren FRITZ!Box unterwegs, die auf Wi-Fi 7 verzichtet, allerdings startet mit der FRITZ!Box 7632 ein neuer Router, der mein Interesse geweckt hat.

Das kann die FRITZ!Box 7632

Mit der neuen FRITZ!Box 7632 kommt frischer Schwung in den DSL-Markt, denn der Router kombiniert hohe Geschwindigkeit mit maximaler Flexibilität. Dabei lässt sich das Modell an nahezu jedem DSL-Anschluss einsetzen, während es gleichzeitig schon für kommende Ausbaustufen gerüstet ist. Besonders spannend wird es deshalb für Haushalte, die noch DSL nutzen, aber mittelfristig auf Glasfaser umsteigen wollen.

Denn obwohl die FRITZ!Box 7632 ein klassischer DSL-Router ist, arbeitet sie auch problemlos hinter einem Glasfasermodem (ONT). So bleibt die Hardware weiterhin nutzbar, während sich der Anschluss im Hintergrund modernisiert.

Gigabittempo trotz Kupferleitung

Wenn Glasfaser bis ins Gebäude reicht, aber die letzten Meter noch über Kupfer laufen, kommt häufig G.fast zum Einsatz. Genau hier spielt die FRITZ!Box 7632 ihre Stärke aus, denn sie erreicht über G.fast Geschwindigkeiten von bis zu 1 GBit/s. Damit eignet sich der Router ideal für datenhungrige Anwendungen wie 4K- und 8K-Streaming, Cloud-Backups oder Online-Gaming.

Doch auch klassische DSL-Anschlüsse profitieren, weil über Supervectoring 35b bis zu 300 MBit/s möglich sind. Somit deckt die FRITZ!Box 7632 sowohl heutige als auch zukünftige Anschlussarten souverän ab.

Wi-Fi 7 bringt Tempo ins ganze Haus

Neben schnellen Internetanschlüssen spielt WLAN eine entscheidende Rolle, weshalb FRITZ! konsequent auf Wi-Fi 7 setzt. Dabei funkt die FRITZ!Box 7632 sowohl auf 2,4 GHz als auch auf 5 GHz und erreicht kombinierte Geschwindigkeiten von bis zu 3,5 GBit/s. Dank moderner Features wie Multi-Link Operation bleiben Verbindungen stabil, während mehrere Geräte gleichzeitig hohe Datenraten abrufen.

Zusätzlich sorgt die Mesh-Funktion dafür, dass sich weitere FRITZ!Repeater nahtlos einbinden lassen. So entsteht ein flächendeckendes WLAN, das auch größere Wohnungen oder Häuser zuverlässig versorgt.

Viele Anschlüsse für schnelle Netzwerke

Damit auch kabelgebundene Geräte nicht zu kurz kommen, bietet die FRITZ!Box 7632 mehrere leistungsfähige Ports. Ein 2,5-Gigabit-WAN/LAN-Anschluss ermöglicht besonders schnelle Verbindungen, während drei weitere Gigabit-LAN-Ports klassische Netzwerkgeräte anbinden. So lassen sich NAS-Systeme, PCs oder Konsolen optimal integrieren.

Ergänzend steht ein USB-3.0-Anschluss bereit, über den ihr Speicher, Drucker oder sogar Mobilfunk-Sticks für 5G oder 4G nutzen könnt.

Smart-Home-Zentrale und Telefonanlage in einem

Wie man es von FRITZ! kennt, versteht sich die FRITZ!Box 7632 nicht nur als Router, sondern als zentrale Schaltstelle für das digitale Zuhause. Dank integrierter DECT-Basis steuert ihr Smart-Home-Geräte direkt über FRITZ!OS, ohne zusätzliche Hubs zu benötigen. Gleichzeitig lassen sich Schnurlostelefone anmelden, IP-Telefonie nutzen oder ein analoges Telefon anschließen.

Preis und Verfügbarkeit

Mit der FRITZ!Box 7632 zeigt man eindrucksvoll, dass DSL noch lange nicht am Ende ist. Dank G.fast, Wi-Fi 7 und Glasfaser-Kompatibilität eignet sich der Router perfekt für alle, die heute schnell surfen und morgen flexibel bleiben wollen. Wer eine leistungsstarke All-in-One-Lösung sucht, bekommt hier einen Router, der kaum Wünsche offenlässt.

Die FRITZ!Box 7632 ist ab sofort für 269 Euro erhältlich, zum Beispiel bei MediaMarkt.