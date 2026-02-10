Soundcore Nebula X1 Pro: Der WM-Beamer mit Gratis-Powerstation startet in den Verkauf

Anfang des Jahres konnte ich den Soundcore Nebula X1 Pro (Amazon-Link) schon testen, sodass ich euch vor Verkaufsstart meine Test-Eindrücke mitteilen konnte. Und der X1 Pro hat mich umgehauen, da nicht nur das Bild genial gut ist, sondern gleich ein starkes Soundsystem mitgeliefert wird.

Das kann der Soundcore Nebula X1 Pro

Mit dem Soundcore Nebula X1 Pro macht Anker deutlich, dass man den Heimkino-Markt nicht nur bedienen, sondern aktiv weiterentwickeln will, denn Bild und Ton werden hier konsequent zusammen gedacht. Während der reguläre Nebula X1 bereits mit starkem 4K-Laserbild überzeugen konnte, legt die Pro-Version nun zusätzlich ein vollwertiges Surroundsystem obendrauf.

Da Beamer und Soundsystem gemeinsam in einem rollbaren Gehäuse untergebracht sind, wirkt der X1 Pro zwar wuchtig, bleibt aber dennoch mobil. Obwohl das Gesamtgewicht mit knapp 33 Kilogramm hoch ausfällt, erleichtern Rollen und ausziehbarer Griff den Transport spürbar.

Im Inneren arbeitet weiterhin Soundcores bester Beamer, wobei der Triple-Laser-Lichtmotor ein gestochen scharfes 4K-Bild mit satten Farben erzeugt. Dank einer Helligkeit von 3.500 ANSI-Lumen lässt sich der Beamer sogar bei Tageslicht nutzen, während er in dunkleren Räumen seine volle Stärke ausspielt.

Da Autofokus, Keystone-Korrektur und Bildausrichtung automatisch erfolgen, ist der Aufbau nahezu selbsterklärend. Während andere Beamer manuelle Feinarbeit verlangen, erledigt der X1 Pro diese Schritte selbstständig und zuverlässig.

Google TV bietet Zugriff auf zahlreiche Apps und Mediatheken

Als Betriebssystem kommt Google TV zum Einsatz, wobei nahezu alle relevanten Streaming-Apps direkt verfügbar sind. Auch wenn Apple TV-Fans die aufgeräumte Oberfläche vermissen könnten, bietet Google TV eine enorme App-Auswahl ohne Einschränkungen. Da die Ersteinrichtung etwas Zeit benötigt, sollte man rund zehn Minuten einplanen, wobei der Prozess insgesamt unkompliziert bleibt.

So gut ist das Soundsystem

Das eigentliche Highlight ist jedoch das integrierte Soundsystem, denn Soundcore liefert hier echten kabellosen Surroundsound. Während sich zwei Lautsprecher vorne platzieren lassen, sorgen zwei weitere Speaker im hinteren Bereich für räumliche Tiefe.Da die Lautsprecher per WLAN statt Bluetooth angebunden sind, bleibt die Latenz extrem niedrig.

Zusätzlich übernimmt der Beamer automatisch die Einmessung des Raums, sodass kein technisches Vorwissen nötig ist. Weil der Rollkoffer gleichzeitig als Bassgehäuse dient, entsteht ein überraschend kräftiges und voluminöses Klangbild.

Dialoge bleiben klar verständlich, während Effekte gezielt von hinten und von den Seiten kommen, wodurch ein echtes Kino-Gefühl entsteht. Da Dolby Atmos unterstützt wird, profitieren vor allem Filme und Serien mit entsprechender Tonspur. Mit einer Akkulaufzeit von rund vier Stunden halten die Lautsprecher auch lange Filmabende problemlos durch. Anschließend lassen sie sich bequem im Koffer wieder aufladen, sofern das Netzkabel angeschlossen ist.

Diese Anschlüsse bietet der X1 Pro

Auch bei den Anschlüssen zeigt sich der X1 Pro flexibel, denn HDMI 2.1, USB-C und USB-A stehen bereit. Wer möchte, kann zusätzlich ein Apple TV anschließen, während alle Ports angeschlossene Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Darüber hinaus sind WLAN und Bluetooth integriert, sodass Streaming und Kopfhörerbetrieb gleichermaßen möglich sind.

Fazit: Teuer, aber geil

Unterm Strich kombiniert der Soundcore Nebula X1 Pro ein beeindruckendes 4K-Bild mit starkem Surroundsound, wodurch echtes Heimkino entsteht. Zwar ist der Preis hoch, doch angesichts des All-in-One-Pakets wirkt er nachvollziehbar. Denn wer ein vergleichbares Setup aus Beamer, Soundsystem und Zubehör separat aufbauen möchte, investiert am Ende oft mehr. Damit ist der X1 Pro kein Schnäppchen, aber ein durchdachtes Komplettpaket für alle, die Kino zu Hause ernst meinen.