DuckDuckGo jetzt mit AI Voice-Chat auf Duck.ai

Eigentlich ist es ziemlich schade, dass die Suchmaschine DuckDuckGo keinen größeren Marktanteil hat. Immerhin wird dort auf Tracking verzichtet und es gibt keine personalisierte Werbung. Auch mit dem Open-Source-Ansatz kann DuckDuckGo punkten – und am Ende des Tages landen die meisten von uns dann doch wieder bei Google.

In Sache künstlicher Intelligenz hat DuckDuckGo jetzt wieder etwas dazu gelernt, besser gesagt der Chatbot-Ableger Duck.ai. Der Dienst ist vor weniger als einem Jahr gestartet und setzt auf verschiedene KI-Modelle, unter anderem von OpenAI, Meta, Anthropic oder Mistral. Auch eine Bilderstellung ist seit einiger Zeit mit dabei.

Jetzt ist ein neues Feature dazu gekommen: Voice-Chat. Das Funktionsprinzip muss ich euch an dieser Stelle wohl nicht groß erklären: Statt einer Texteingabe über die Tastatur könnt ihr einfach das Mikrofon eures Geräts verwenden, die passenden Antwort liest die künstliche Intelligenz dann auch gleich vor. Zusätzlich wird euch auch ein Transkript geliefert.

Duck.ai bringt den Voice-Chat in fast jeden Browser

Beim neuen Voice-Chat setzt Duck.ai abermals auf Privatsphäre. Die Sprachaufnahmen werden anonymisiert und nicht für das Training von KI-Modellen verwendet. Die Aufnahmen werden nicht gespeichert, nachdem der Chat beendet wird, und es findet auch keine persönliche Stimmerkennung statt. Auch OpenAI, das das Modell zur Spracherkennung bereitstellt, speichert keine Daten von euch.

„Wenn du einen Voice-Chat startest, verbindet dich Duck.ai über eine verschlüsselte Relay-Verbindung, die wir nicht entschlüsseln können, mit einem OpenAI-Modell. Der Ton von deinem Mikrofon wird in Echtzeit an OpenAI gestreamt, wo das Modell zuhört, deine Äußerungen transkribiert und sowohl eine gesprochene als auch eine schriftliche Antwort generiert“, heißt es von DuckDuckGo. Genutzt werden kann der neue Voice-Chat in allen gängigen Browsern, lediglich für Firefox steht die Unterstützung noch aus.