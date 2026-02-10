Lange Zeit war WhatsApp Web vor allem eines: praktisch zum Schreiben, aber stark eingeschränkt beim Telefonieren. Genau das soll sich nun ändern. Denn Meta arbeitet daran, endlich Sprach- und Videoanrufe in Gruppenchats direkt im Browser zu ermöglichen – ein Feature, das Nutzer seit Jahren fordern.

Update am 10. Februar Den neuesten Informationen zufolge wird die neue Funktion mittlerweile ausgerollt, zunächst an Beta-Tester von WhatsApp Web. Lange dürfte es bis zum offiziellen Start hoffentlich nicht mehr dauern.

Wie WABetaInfo berichtet, befindet sich die Funktion aktuell noch in der Entwicklung und ist deshalb noch nicht für Beta-Tester freigeschaltet. Dennoch ist klar: WhatsApp Web soll künftig vollwertig mit den mobilen Apps und den Desktop-Versionen mithalten können. Das bedeutet, dass Gruppenanrufe bald unabhängig vom verwendeten Gerät möglich sein werden.

Sprach- und Videoanrufe im Web sind in Arbeit

Technisch baut WhatsApp laut dem Bericht die bestehende Anruffunktion gezielt aus, sodass sie vollständig mit Gruppenchats kompatibel ist. Erste Hinweise darauf gab es zwar bereits im vergangenen Jahr, allerdings befand sich die Gruppenunterstützung damals noch in einem sehr frühen Stadium. Inzwischen scheint Meta die Entwicklung jedoch deutlich vorangetrieben zu haben.

Darüber hinaus deuten interne Hinweise darauf hin, dass Gruppenanrufe im Browser perspektivisch bis zu 32 Teilnehmer unterstützen könnten. Zum Start ist allerdings auch eine niedrigere Grenze von acht oder 16 Personen realistisch, da WhatsApp die Funktion offenbar schrittweise ausrollen und weiter optimieren will.

Weitere Verbesserungen für WhatsApp Web

Zusätzlich arbeitet Meta an weiteren Verbesserungen für WhatsApp Web. Geplant sind unter anderem Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen, teilbare Anruf-Links sowie die Möglichkeit, Anrufe mit Namen und Beschreibung zu planen. Allerdings befinden sich diese Features ebenfalls noch in Arbeit und könnten erst später nachgereicht werden.

Fest steht jedoch schon jetzt: Mit Gruppen-Sprach- und Videoanrufen macht WhatsApp Web einen großen Schritt nach vorn. Denn der Browser-Client verliert damit eines seiner größten Mankos und entwickelt sich zunehmend zu einer echten Alternative zu den Apps auf Smartphone und Desktop.