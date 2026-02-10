ChatGPT beginnt mit dem Test von Werbung

ChatGPT dürfte eines der beliebtesten KI-Tools im Netz sein und auch von einigen von euch rege genutzt werden. Für die meisten von uns dürfte die Basis-Version des Chatbots absolut ausreichend sein, zumal diese bisher ja noch komplett werbefrei ist. Das könnte sich aber schon bald ändern.

Laut eigenen Angaben hat ChatGPT in den USA damit begonnen, Werbung auszuspielen. „Der Test richtet sich an angemeldete erwachsene Nutzende in den Tarifen Free und Go“, heißt es vom Anbieter. Die Bezahl-Tarife Plus, Pro und Business bleiben von Anzeigen verschont.

Mit den Anzeigen in den Tarifen Free und Go möchte ChatGPT die enormen Kosten decken und es so schaffen, die KI weiterhin kostenlos bereitstellen zu können. „Wenn du lieber keine Anzeigen sehen möchtest, kannst du dies mit einem Upgrade zu Plus oder Pro erreichen oder Anzeigen im Free-Tarif deaktivieren – im Austausch für weniger tägliche kostenlose Nachrichten“, heißt es vom Anbieter.

Werbetreibende erhalten keine privaten Daten über ChatGPT

Die wohl wichtigste Aussage: „Anzeigen beeinflussen die Antworten von ChatGPT nicht.“ Die eigentlichen Anzeigen werden immer klar als „gesponsert“ markiert und sind zudem optisch deutlich vom restlichen Inhalt abgegrenzt. Der Inhalt der Anzeigen hängt dabei natürlich von eurer Konversation mit ChatGPT ab. „Wenn du zum Beispiel nach Rezepten suchst, siehst du möglicherweise Anzeigen für Kochboxen oder Lebensmittellieferungen.“ ChatGPT stellt auch klar, dass Werbetreibende keinen Zugriff auf Chats, Chatverläufe oder andere persönliche Daten haben. „Werbetreibende erhalten nur zusammengefasste Informationen zur Leistung ihrer Anzeigen, zum Beispiel Gesamtaufrufe oder Klicks.“

Wie lange die Testphase in den USA andauern wird und wann auch in anderen Ländern Anzeigen eingeblendet werden, das ist bisher nicht bekannt. Es dürfte aber wohl nur noch eine Frage der Zeit sein, bis ChatGPT auch in Deutschland mit Werbung ausgestattet wird und bis andere Anbieter auf den fahrenden Zug aufspringen.